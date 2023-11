Ajax blijft laatste in poule na verlies tegen Brighton & Hove Albion

In de Europa League heeft Ajax met 2-0 verloren van Brighton & Hove Albion. In de eerste helft creëerden de Amsterdammers geen uitgespeelde kansen. In de tweede helft lukte dat wel, maar stond het vizier niet op scherp: iets wat Brighton wel op orde had.

Na rust begon Ajax slecht aan het restant van de wedstrijd. Simon Adingra kon vogelvrij binnenschieten en zo was de marge twee in het voordeel van de Engelsen. Trainer John van 't Schip probeerde met een aantal wissels het spel te veranderen. Dat lukte redelijk.

Geen geluk

De bezoekers bleven gevaarlijk. Toch was Ajax in de 70e minuut dicht bij de aansluitingstreffer. De inzet van Brian Brobbey ging via beide palen net niet de goal in. Een paar minuten later was Carlos Forbs ook dicht bij een doelpunt. Zijn poging ging voorlangs.

Ajax was naarstig op zoek naar de aansluitingstreffer en speelde vol op de aanval. Toch lukte het de Amsterdammers niet om te scoren vanavond. En zo verloor Ajax met 2-0 van Brighton & Hove Albion.

Door het verlies blijft Ajax laatste in de poule. In groep B van de Europa League spelen AEK Athene en Olympique Marseille later vanavond nog tegen elkaar.

Opstelling Ajax: Ramaj; Gaaei (Sosa/57), Rensch (Mikautadze/78), Šutalo, Hato; Vos (Tahirović/ 73), Taylor (Akpom/46), Hlynsson (Forbs/57); Berghuis, Brobbey, Bergwijn.