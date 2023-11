Drie punten zijn volgens Ajax-trainer John van 't Schip 'een belangrijk eerste stapje'

Trainer John van 't Schip noemde de zege van Ajax op FC Volendam (2-0) 'een belangrijk eerste stapje'. "Er zat vooral in de eerste helft een goede energie in onze ploeg", zei hij. "En als je zo lang niet wint, dan gaat het natuurlijk om die drie punten."

Van 't Schip had maar twee trainingen om zijn ploeg voor te bereiden op het duel met FC Volendam. "Toch zag ik goede patronen in ons aanvalsspel", zei hij. "Ik kan ons eigenlijk alleen verwijten dat we zoveel kansen hebben gemist. We hadden veel eerder afstand moeten nemen."

Van 't Schip verraste met een basisplaats voor de 20-jarige Ar'Jany Martha, een voormalige rechtsbuiten die inmiddels als linksback speelt. "Avila is geen linksback en Sosa is nog geblesseerd. Daarom hebben we het met hem geprobeerd. Hij heeft het heel goed gedaan en is in mijn ogen terecht als man van de wedstrijd verkozen. Al pakt onze doelman die bal van Mühren ook goed. Diant Ramaj straalt veel rust uit."

Van 't Schip maakte vlak voor de wedstrijd indruk met zijn wedstrijdbespreking, zo vertelden meerdere spelers. "Iedereen weet wat ik de laatste twee jaar heb meegemaakt", doelde de coach op de ziekte waaraan zijn vrouw Daniëlle drie weken geleden is overleden. "Ook de spelers wisten natuurlijk wat er is gebeurd. Ik voelde hoe ze me de afgelopen dagen hebben geprobeerd te steunen. Daar heb ik ze voor bedankt."