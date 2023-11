Volendammers vol vertrouwen: "Ajax is de klap nog niet te boven"

De wedstrijd Ajax-FC Volendam is altijd speciaal, maar vanavond staat in de Johan Cruijff Arena wel een heel erg bijzondere editie op het programma. Want de Godenzonen staan laatste in de eredivisie en de mannen uit het palingdorp slechts een plekje hoger. Hoe kijken ze op de Dijk in Volendam aan tegen deze unieke wedstrijd? En gaat Volendam nu een keer winnen?