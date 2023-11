Ajax-basisspeler Branco van den Boomen mist duel met Brighton

In de Europa League-wedstrijd tegen Brighton moet Ajax-trainer John van 't Schip puzzelen op het middenveld. Branco van den Boomen mist de wedstrijd vanwege een blessure aan zijn knie.

Van den Boomen was de afgelopen twee wedstrijden bij Ajax basisspeler. Tegen FC Volendam (2-0 winst) en sc Heerenveen (4-1 winst) speelde hij de hele wedstrijd. Dat betekent dat Van 't Schip naar een alternatief moet zoeken op het middenveld. Voor komend weekend is Van den Boomen ook nog een twijfelgeval als Ajax tegen Almere City speelt.

Verder heeft Van 't Schip weer de beschikking over een aantal terugkerende blessuregevallen. Borna Sosa, Devyne Rensch en Carlos Forbs maakten zondag als weer speelminuten en zitten weer bij de wedstrijdselectie voor het duel met Brighton.

Ajax - Brighton begint morgenavond om 18.45 uur in de Johan Cruijff Arena. In Engeland gingen de Amsterdammers met 2-0 onderuit tegen de Engelsen. Om 21.00 uur gaat AZ op bezoek bij Aston Villa. NH Sport houdt je op de hoogte via ons liveblog!