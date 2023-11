Invaller Chuba Akpom helpt Ajax aan driepunter tegen sc Heerenveen

Ajax heeft met veel pijn en moeite sc Heerenveen in eigen huis verslagen. Steven Bergwijn en Brian Brobbey zorgden voor een ruime marge in de eerste helft. Het werd toch nog spannend na een goal van Luuk Brouwers. In de slotfase maakte Chuba Akpom met twee goals aan alle onzekerheid een einde (4-1). Door de zege stijgt Ajax naar plek elf.

Het begin van de wedstrijd was nog voor de Friezen. Pelle van Amersfoort werd dreigend, maar Branco van der Boomen en Diant Ramaj stonden in de weg. Via Steven Bergwijn kwam Ajax op 1-0. De aanvoerder rondde een goede pass van Steven Berghuis af. Vlak voor rust werd de marge verdubbeld via Brian Brobbey. Tóch ging Ajax met een vervelend gevoel rusten na een treffer van Luuk Brouwers (2-1).

