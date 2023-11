Volendammers kijken uit naar degradatiekraker tegen Ajax: "We zien Ajax niet als concurrent"

Historisch, ondenkbaar en vooral onverwachts. Een degradatiekraker donderdag tussen Ajax en FC Volendam. Waar de twee ploegen elkaar normaal niet in de weg zitten, bevechten ze elkaar nu in de achterhoede. Maar op de dijk in Volendam overheerst het broederschap: "Als Ajax hier speelt is het altijd een groot feest."

De meeste Volendammers zien het rooskleurig in en denken dat Ajax wel te kloppen is: "De schrik zit er nog goed in bij Ajax en Volendam heeft schitterend voetbal laten zien afgelopen weekend."

Maar van echte rivaliteit is voorlopig nog geen sprake. Volendammers zijn eensgezind; of je nou voor Ajax bent of Volendam, die twee liggen elkaar. Daar gaat deze wedstrijd niks aan veranderen: "Ajax-Volendam, Volendam-Ajax, daar is geen verdeeldheid, dat gaat gewoon samen."