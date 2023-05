Hato blijft ondanks 0-0 optimistisch: "We deden het best wel goed"

Ajax heeft gisteren opnieuw niet weten te winnen. De wedstrijd in de Johan Cruijff Arena eindige doelpuntloos gelijk. Trainer John Heitinga en linksback Jorrel Hato balen dat de kansen in de Champions Leaugue nu helemaal verkeken zijn.

De 17-jarige verdediger Jorrel Hato, die gisteravond opnieuw in de basis, vond dat zijn team ondanks dat de teller op 0 bleef staan, niet slecht speelde: "We speelden best wel goed. We creëerden ook een aantal hele grote kansen", zei hij na afloop in de perskamer.

Trainer Heitinga blijft strijdlustig om alsnog het ticket voor de Europa League te bemachtigen. "We gaan het maximale uit de laatste drie wedstrijden halen."