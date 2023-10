Ajacied Brobbey maakt debuut voor Oranje dat vrijwel zeker is van plaatsing voor EK

Brian Brobbey heeft zijn debuut in het Nederlands elftal gemaakt. De spits van Ajax loste in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Griekenland na ruim een uur spelen Wout Weghorst af. Oranje won in Athene met 1-0 door een benutte penalty van Virgil van Dijk in de 93e minuut. Daardoor is het Nederlands elftal vrijwel zeker van plaatsing voor het EK in Duitsland volgend jaar.

Toenmalig bondscoach Louis van Gaal haalde Brobbey vorig najaar voor het eerst bij de Oranje-selectie voor de Nations League-wedstrijd tegen België. De aanvaller kwam destijds in de Johan Cruijff Arena niet in actie voor de nationale ploeg. Brobbey zat ook in de voorselectie voor het WK in Qatar, maar viel toen af.

Na een afwezigheid van meer dan een half jaar keerde de 21-jarige Amsterdammer vorige week onder het bewind van Ronald Koeman terug bij Oranje. In het debutentenbal van afgelopen vrijdag tegen Frankrijk kreeg Brobbey opnieuw geen speelminuten. In die interland haalden keeper Bart Verbruggen en Quilindschy Hartman als basisspeler en Micky van de Ven en Jeremie Frimpong als invallers hun haasje op.

Gemiste strafschop

De grootste kans was voor Weghorst in de eerste helft. De voormalig spits van AZ miste een strafschop. Kansen waren er ook voor Ajacied Steven Bergwijn, Xavier Simons en oud AZ-middenvelder Tijjani Reijnders. Koeman bracht in de tweede helft ook Volendammer Joey Veerman en oud Volendam-speler Micky van de Ven in het veld.

In de slotfase van de tweede helft legde scheidsrechter Hernandez de bal voor de tweede keer op de stip. De videoscheidsrechter was het daarmee oneens, maar de Spanjaard hield voet bij stuk. Dit keer nam aanvoerder Virgil van Dijk de penalty en hij scoorde wel: 0-1. Diep in de blessuretijd werd Brobbey in het zestienmetergebied ten val gebracht en vond de VAR dat Nederland opnieuw een penalty verdiende, maar daar ging de arbiter niet in mee.

Tweede plaats

Oranje bezet in groep B de tweede plaats met evenveel punten als de Grieken en een wedstrijd minder gespeeld. Bovendien is het onderlinge resultaat in het voordeel van Nederland. In Eindhoven werd het 3-0. Volgende maand kan het Nederlands elftal zich definitief plaatsen door of de wedstrijd tegen Ierland of die tegen Gibraltar te winnen. Frankrijk heeft zich als nummer één in de groep al geplaatst voor het EK.