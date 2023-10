Bondscoach Ronald Koeman schrikt van spel Ajax: "Heel ver gezakt"

Bondscoach Ronald Koeman gaf zojuist een persconferentie. Daarin ging het ook over het dramatische spel van Ajax. "Als je kijkt naar wedstrijden van Ajax, dan schrik je van het niveau. AZ wint zonder alle vertrokken spelers zo simpel (2-1 winst red). Dan ben je wel heel ver gezakt", is Koeman duidelijk.

De huidige bondscoach verwacht ook niet dat het snel beter wordt in Amsterdam. "De spelers zullen niet veranderen."

Blessures

Oranje kampt met een karrenvracht aan blessures . Zojuist werd ook bekend dat Castricummer Teun Koopmeiners vanwege een blessure is afgevallen. Ook Frankrijk heeft te maken met meerdere (spier) blessures. "Moeilijk om zo naar vastigheid te werken."

Een zwaar gehavend Nederlands elftal speelt vrijdag thuis tegen Frankrijk en maandag is Griekenland de tegenstander in Athene. In poule B voor de EK-kwalificatie staat Nederland tweede achter Frankrijk. Wil Oranje zich plaatsen voor het EK van volgend jaar dan zal met name het duel tegen Griekenland cruciaal worden.