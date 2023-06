Geen 'tussendoortje', bondscoach Koeman wil in Nations League graag wat rechtzetten

Het Nederlands elftal speelt morgenavond in de halve finale van de Nations League tegen Kroatië. Bondscoach Ronald Koeman ziet dit duel en een eventuele finale allesbehalve als een 'tussendoortje'. "Ik heb het gevoel dat we iets moeten rechtzetten ten opzichte van maart", zei de geboren Zaankanter zojuist op de persconferentie.

Oranje werd amper drie maanden geleden met 4-0 afgedroogd door Frankrijk. Drie dagen later liep de tweede EK-kwalificatiewedstrijd evenmin naar wens. Oranje won weliswaar met 3-0 van Gibraltar, maar tegen het dwergstaatje werd vooraf gerekend op een doelpuntenfestijn.

Blind sluit aan

"Ik heb vertrouwen en ben optimistisch dat we die stappen gaan zetten", aldus Koeman in De Kuip. Door het geblesseerd afhaken van Matthijs de Ligt is Daley Blind alsnog aan de selectie toegevoegd. De oud-Ajacied stond op de standby-lijst.

Eén naam van het elftal dat morgenavond start gaf Koeman prijs: "Justin Bijlow gaat keepen." Of de doelman van Feyenoord voor langere tijd eerste keus is -mits fit- wilde Koeman niet zeggen. Andries Noppert van sc Heerenveen was tijdens het afgelopen WK onder Louis van Gaal eerste keuze onder de lat. De andere doelman in de selectie is Mark Flekken (Freiburg).