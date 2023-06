Koeman aast op revanche in troostfinale Nations League: "Tweede nederlaag teleurstellend"

De geboren Zaankanter aast op revanche na de pijnlijke nederlaag tegen Kroatië (4-2) eerder deze week. "We hebben niet veel momenten dat we samen komen. Woensdag deden we ook veel dingen goed en dat willen we doorzetten. Die twee tegengoals, niet de penalty's, werden ook niet goed verdedigd."

Denzel Dumfries, rechtsback van Internazionale, schoof ook aan en heeft zin in de confrontatie met Italië. "We zijn allemaal trots om voor het Nederlands elftal te spelen, maar we gingen liever voor de eerste plek. Het is wel een belangrijk meetmoment in het proces. Italië geeft nog een extra stimulans, omdat veel ploeggenoten daar spelen."

"We zijn bezig met de kwalificatie voor het EK 2024", stelt Koeman. "Dat voert uiteindelijk de boventoon, maar een duel tegen Italië is altijd een topwedstrijd. Ze wonnen eerst het EK en plaatsten zich vervolgens niet voor het WK. Ze zijn altijd moeilijk te verslaan."

De troostfinale is morgen in Enschede, aftrap is 15.00 uur.