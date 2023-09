Bondscoach Koeman laat Van de Ven buiten de selectie tegen Griekenland

Micky van de Ven behoort voor de eerste keer tot de selectie van het Nederlands elftal. Deze zomer maakte de inwoner uit Wormer de stap van het Duitse Wolfsburg naar Tottenham Hotspur. In de Engelse hoofdstad is de verdediger verzekerd van een basisplek. Concurrent Daley Blind behoort wel tot de wedstrijdselectie tegen Griekenland. Sinds deze zomer speelt de oud-Ajacied voor Girona. Bij de Spaanse club heeft Blind nog geen minuut gemist en staat hij wekelijks opgesteld als linker centrale verdediger.

Hatzidiakos

Bij Griekenland speelt Pantelis Hatzidiakos. De oud-AZ'er heeft een Griekse vader en Nederlandse moeder en doorliep een groot deel van de jeugdopleiding van de Alkmaarse club. In het verleden kwam de centrale verdediger nog uit voor Oranje onder 17, maar koos uit eindelijk voor het Zuid-Europese land. Vorige week verliet Hatzidiakos AZ voor een Italiaans avontuur. De Serie A club Cagliari is nu zijn nieuwe werkgever. Tot nu toe speelde de 26-jarige Hatzidiakos 27 interlands voor zijn land. Bij de Grieken is John van het Schip de bondscoach en staat AZ-speler Vangelis Pavlidis in de punt van de aanval.

