Nick Olij leerde keepen bij Koninklijke HFC: "Hij verdient een plek in Oranje"

Olij stond als jochie drie jaar op de ledenlijst van de oudste vereniging van Nederland. Hij legde er de basis voor een loopbaan die hem via AZ, Top Oss en NAC naar Sparta leidde. In Rotterdam solliciteert hij met zijn goede spel al sinds het begin van vorig seizoen naar een plekje in het Nederlands Elftal.

Illuster rijtje

Bij Koninklijke HFC hopen ze dat bondscoach Ronald Koeman de Haarlemmer laat debuteren. In dat geval komt Olij in een illuster rijtje van vijftien HFC'ers die in Oranje speelden: Gejus van der Meulen en de broers Mannes en Jacques Franken zijn, in lang vervlogen tijden, de bekendste namen.

'Als ventje had hij de trap van een volwassen kerel'

Hoewel Olij maar kort bij HFC speelde, staat de doelman ex-voorzitter Hugo Bettink nog helder voor de geest. "Zo klein als hij was, had hij al de trap van een volwassen kerel", zegt oud-voorzitter Hugo Bettink, tegenwoordig lid van de archiefcommissie van de club. "Het zat er in dat hij ver zou komen. Wat mij betreft verdient hij het om vrijdag onder de lat te staan.''

