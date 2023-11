Castricum zet dit jaar extra stembureaus in om enorme rijen te voorkomen

Vanwege de grote drukte tijdens de verkiezingen vorig jaar heeft gemeente Castricum maatregelen genomen. Vorig jaar stonden stemmers urenlang in de rij. Om dit te voorkomen staan er dit jaar staan dubbel zoveel vrijwilligers in het gemeentehuis.

Foto: stemmen station Castricum - ANP / Evert Elzinga

Voorzitter van het stembureau in het gemeentehuis Castricum, Wim Swart (79), is morgen voor de dertigste keer aanwezig op het stembureau. Vorige verkiezing was Swart ook aanwezig als voorzitter en heeft alle hectiek tijdens het werk achter het stembureau meegemaakt. "Het was een gekkenhuis. Er stonden van het begin tot het eind van de dag rijen tot aan buiten het gemeentehuis." Ook tijdens het tellen was het hard werken. "Het tellen van alle stemmen duurde erg lang. De laatste medewerkers verlieten om zes uur het gemeentehuis."

De vrijwilligers hebben vorige verkiezing met bloed, zweet en tranen tot diep in de nacht stemmen geteld. Het tellen duurde zo lang, dat het Ministerie van Buitenlandse zaken alle gemeenten een mail hadden gestuurd. Hierin werd aangegeven dat als de tellers te moe waren, de burgemeesters konden beslissen of ze het tellen wilden staken. Om zo de volgende dag verder te gaan met tellen en fouten te voorkomen.

Oorzaak drukte Een oorzaak van de drukte afgelopen jaar is volgens de voorzitter dat er toen twee keer gestemd kon worden. Namelijk op de Provinciale Statenverkiezingen en de Waterschappen. Daarnaast zijn ze bij de afgelopen verkiezingen in maart begonnen met een nieuw telsysteem. "De stembureauleden moesten op een andere manier dan dat ze gewend waren tellen. Dit ging via een andere volgorde. Hierdoor kan het ook langzamer verlopen zijn", aldus Swart.

De voorzitter hoopt dat het dit jaar meevalt met de drukte tijdens het stemmen tellen. Met een extra stembureau en dubbel zoveel vrijwilligers zou je denken dat het dit jaar geen nachtwerk wordt. Wel is Swart zijn verwachting dat de opkomst van stemmers enorm groot gaat zijn. "Rutte gaat na een aantal jaar weg en er is veel gebeurd in de politiek. Het wordt morgen misschien nog wel drukker dan voorgaande jaren."