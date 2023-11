Verkiezingen: NH'ers staan open voor een kerncentrale, maar willen niet meer windmolens

Een meerderheid - 56 procent - van de mensen in Noord-Holland vindt het een goed idee als er in Nederland een nieuwe kerncentrale wordt gebouwd. Opvallend is dat slechts 31 procent van de mensen voorstanders is van meer windmolens op land. Dat blijkt uit tussentijdse resultaten van de stemhulp Kieskompas van NH in samenwerking met de andere regionale omroepen en de NOS.

56 procent van de Noord-Hollanders vindt het een goed idee als er in Nederland een kerncentrale wordt gebouwd. 21 procent vindt het juist een slecht idee, en 19 procent is neutraal.

Meer windmolens op land kunnen op 31 procent steun rekenen. 40 procent vindt het juist een slecht idee als er meer windmolens gebouwd worden. 25 procent van de mensen staat er neutraal in.

Kerncentrale

Verschillende partijen zijn voorstander van het bouwen van meer kerncentrales. Daarnaast vinden zij dat de kerncentrale in Borssele langer open moet blijven. Eigenlijk zou die centrale, die in Zeeland ligt, in 2033 de deuren sluiten, maar onder andere het kabinet wil laten onderzoeken of die centrale langer veilig open kan blijven.

Partijen als de VVD vinden kernenergie een belangrijke duurzame energiebron. Zij zouden naast het openhouden van Borssele graag vier nieuwe kerncentrales gebouwd zien worden in Nederland.

Linkse partijen als Partij voor de Dieren en Groenlinks-PvdA zijn tegen het uitbreiden van kernenergie. Zij vinden dat kerncentrales een onnodig groot risico met zich meebrengen. De kans op een ongeluk zou klein zijn, maar als het zou gebeuren zou het 'catastrofale' gevolgen hebben, aldus de partijen.

Afval

Daarnaast zou het volgens die partijen veel te duur zijn om kerncentrales te laten draaien en zien zij liever een transitie naar echt duurzame stroom zoals bijvoorbeeld wind- of zonne-energie. Zij denken dat het geld dat andere partijen in kerncentrales willen steken, beter gestoken kan worden in een groene energietransitie.

Een ander groot probleem is het opvangen van radioactief afval, een bijproduct van kernenergie dat nog honderdduizenden jaren radioactief blijft. Volgens Groenlinks-PvdA wil geen enkele provincie dat afval opslaan en vallen er geen verzekeringen over af te sluiten, waardoor de rekening bij de belastingbetaler komt te liggen.

Liever niet meer windmolens

Noord-Hollanders zijn geen fans van windmolens. 40 procent wil niet dat er meer windmolens op land gebouwd worden. Windmolens zijn niet zonder schadelijke neveneffecten: in de Noordzee plaatst TenneT nu kunstmatig rif als onderdeel van een onderzoek naar de impact van windmolens op het leven onder water.

In Amsterdam was het de bedoeling dat een serie windmolens rondom de Noorder IJplas zo'n 20.000 woningen van stroom zou voorzien, maar dat plan werd onlangs tegengehouden in de Provinciale Staten. Mensen vroegen zich vooral af waarom de windmolens uitgerekend in Amsterdam moesten worden neergezet. "Dat vraagt iedereen zich af, maar mensen in de gemeente Hollands Kroon waren ook ontzettend boos dat daar windmolens kwamen. Wij hebben de ambitie uitgesproken, om ons eigen aandeel te willen nemen in de strijd tegen klimaatverandering. Ook als grote stad", aldus wethouder Zita Pels.