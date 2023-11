Honderden Haarlemse vrijwilligers klaar voor verkiezingen: 'Leuk om iedereen te zien'

Ruim 700 Haarlemse vrijwilligers staan te trappelen om morgen aan de slag te gaan voor de Tweede Kamerverkiezingen. In Haarlem kunnen stemgerechtigden terecht bij in totaal 81 stembureaus. De vele vrijwilligers zorgen ervoor dat alles goed verloopt. En ze hebben er zin in: "Het is zo leuk om al die mensen te zien."

De Haarlemse Jacky van den Bosch is één van de vele vrijwilligers die morgen aan de slag gaat in een stembureau. "Ik doe dat graag. Het past eigenlijk altijd wel in mijn agenda, al moet ik morgen de ochtenduren overslaan en begin ik pas 's middags."

Volgens een woordvoerder van de gemeente is het nog best lastig om voldoende tellers te vinden. Veel vrijwilligers willen eigenlijk alleen tellen, als ze ook stembureaulid kunnen zijn. Na de vorige verkiezingen in maart zijn er wel vrijwilligers afgehaakt, zegt de woordvoerder, maar na een oproep afgelopen zomer zijn er ook weer nieuwe mensen bij gekomen. In maart waren de verkiezingen voor Provinciale Staten en de Waterschappen en bleek het tellen van de stemmen enorm lang te duren.

De stembureaus zijn morgen open van 7.30 uur tot 21.00 uur. In principe zijn er op iedere plek vier leden aanwezig, onder wie een voorzitter van het stembureau. In de avond komen daar nog eens vijf vrijwilligers bij, die helpen met het tellen van de stemmen. Zo zijn er bijna overal negen mensen per stembureau actief. Alles bij elkaar zijn er daarmee ruim 700 vrijwilligers in de weer.

Jacky helpt morgen een handje bij stembureau 28, in het Eerste Christelijk Lyceum. Na het sluiten van het stembureau telt ze samen met de andere vrijwilligers de stemmen. "Gelukkig hoeven we alleen de stemmen per partij te tellen. Donderdag overdag worden pas de stemmen per kandidaat geteld. Bij de vorige verkiezingen in maart moesten we op de avond van de verkiezingen al per kandidaat tellen. Ik was toen pas om half drie 's nachts thuis."

Wie geen tijd heeft om lang in de rij te staan, kan het beste heel vroeg komen stemmen, tipt Jacky. "Dan ben je de eerste en zijn wij nog lekker fris. Het is meestal rond lunchtijd en direct na werktijd erg druk op de stembureaus. De kans is groot dat je dan even moet wachten voor je aan de beurt bent."

Jacky heeft zoals altijd zin in de verkiezingsdag: "Het is zo leuk om al die mensen te zien. Heel af en toe zit er een chagrijn tussen, maar de meeste mensen zijn hartstikke aardig."

Gemeentelijk stembureau

Het is nog een heel proces voordat de uitslag van de verkiezingen definitief is vastgesteld. Als de stemmen van alle stembureaus zijn geteld, wordt dat vastgelegd in een proces-verbaal. Dat wordt gedaan door het gemeentelijk stembureau Haarlem. Dat is een openbaar proces, zodat iedereen kan zien dat het tellen eerlijk verloopt. Het gemeentelijk stembureau houdt donderdag van 9.00 tot 17.00 uur een zitting in de Kennemersporthal in Haarlem-Noord.

Een kleine week later, op woensdag 29 november, is de tweede en laatste bijeenkomst van het Gemeentelijk Stembureau in de Publiekshal aan de Zijlvest. Dan wordt de uitslag definitief doorgegeven aan het landelijk stembureau.

Stempas en ID-bewijs

Volwassenen die vijf jaar of langer legaal in Nederland wonen, hebben kiesrecht. Zij hebben inmiddels een stempas en kandidatenlijst ontvangen. De stempas is nodig om een stem uit te brengen. Kiezers moeten zich ook identificeren met een rijbewijs, paspoort of identiteitskaart. Dat identificatiebewijs mag maximaal vijf jaar verlopen zijn.