Michaela is met moeder Nanny vrijwilliger in stembureau Parkwijk: "Doen het al jaren"

De ambtenarij is Michaela (31) zo'n beetje met de paplepel ingegoten doordat haar moeder Nanny bij de gemeente werkt. Zelf is Michaela ook ambtenaar. Ze ziet het werk bij een stembureau eigenlijk als een burgerplicht. En hoe leuk is het dan als er bijzonder familiair bezoek langskomt om te stemmen?

Zo'n hele dag op het bureau zitten, vergt wel iets van moeder en dochter. "Je moet professioneel en zakelijk zijn tegen de mensen, want het gaat natuurlijk om privégegevens van mensen en om het stemrecht", legt Michaela vanachter de tafel uit.

Nanny (66) en Michaela zijn er nog wel de hele dag zoet met hun werk op het stembureau. "We gaan door tot 21.00 uur", legt Nanny uit. "En daarna moeten we de stemmen nog tellen. Gelukkig krijgen we genoeg pauze en hebben we lekkere snoepjes mee."