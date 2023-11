Slapeloze nachten door tonnen schade aan piepers (en niet alleen door heftige regenval)

De overdadige regenval van de afgelopen tijd brengt veel boeren in problemen. De Texelse boer Marco Zoetelief heeft vijftig hectare aan land waar pootgoed in zit. Een groot gedeelte is al uit de grond, maar elf hectare moet nog gerooid worden. Een groot deel van die aardappelen kan door de overdadige regenval als verloren worden beschouwd.

Door het late voorjaar zijn de aardappelen laat de grond in gegaan en kwam de groei ook later op gang. "De aardappelen moeten begin april de grond in. Maar door het natte en koude voorjaar was het nu een maand later. Maar dan oogst je ook pas een maand later", zegt Marco Zoetelief.

De pootaardappelen zijn voor de export. Nat weer is desastreus, want de aardappelen moeten droog de zak in. Anders gaan ze rotten en tasten ze elkaar ook aan. "We hebben wel vaker een natte periode", zegt Zoetelief. "Maar daarna volgt er meestal een droge periode waardoor je de mogelijkheid hebt om de oogst uit de grond te halen."