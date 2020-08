Wateropslag moet Texelse boeren redden van steeds droger wordende zomers

Het startschot voor de project dat tot 2023 plaats zal vinden op het eiland, klonk vandaag op de akkers van agrariër Arnold Langeveld. "We zijn hier op Texel altijd in strijd met de elementen", vertelt hij. "De droogtes worden steeds extremer en wie weet kunnen we dat zo oplossen."

Niet sproeien, maar terugpompen

Dat opgeslagen water wordt niet zomaar op de akkers gespoten. "Daarbij gaat namelijk zo'n zeventig procent van het water verloren", aldus Velstra. In plaats daarvan worden dezelfde drainagesystemen gebruikt die normaal het teveel aan water afvoeren. Het water dat vooral in de wintermaanden te veel valt, wordt vijftig meter onder de grond opgeslagen en kan in de zomermaanden via datzelfde drainagesysteem onder de akkers de gewassen voorzien van water.

