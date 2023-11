'Verschrikkelijke tijd' voor Irene Schouten tijdens weerzien met olympische baan

De terugkeer op de olympische baan in Peking is voor Irene Schouten uitgelopen op een deceptie. De schaatsster uit Hoogkarspel was begin vorig jaar nog de Winterkoningin van Peking, maar kon tijdens de wereldbekerwedstrijd niet tippen aan die vorm. Op de 3.000 meter eindigde Schouten als achtste.

Schouten reed in Peking de 3.000 meter in een tijd van 4 minuten, 10 seconden en 62 honderdsten. Begin 2022 greep de Noord-Hollandse nog olympisch goud op die afstand en op die baan. Toen was Schouten meer dan veertien seconden sneller (3.56,93).

"Ik schaatste eerder deze week ook al niet goed", zegt Schouten over haar teleurstellende rit. "Deze tijd is gewoon echt verschrikkelijk. Misschien heb ik meer moeite met een lange reis."

Joy Beune was de snelste Nederlandse op de 3.000 meter. Met een tijd van 4.06,62 eindigde ze als vierde. De Noorse Ragne Wiklund pakte de overwinning in Peking in 4.03,41. In de B-groep was Marijke Groenewoud echter veel sneller dan Wiklund. De Nederlandse won daar in 3.59,34.