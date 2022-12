Winterkoningin Irene Schouten zette pauze na succes uit haar hoofd: "Ik wilde het tegendeel bewijzen"

"Ik dacht dat het er even bij zou horen en dat het een maand later wel rustiger zou zijn. Dat is het nog steeds niet. Mijn leven is volledig veranderd. Eerst was ik gewoon sporter en nu ben ik meer een boegbeeld, een merk en een BN'er."

"Ik kwam thuis en het was meteen een grote drukte", vertelt Schouten, die na de landing op Schiphol meteen bij de huldiging in Nederland moet verschijnen. Met vier medailles om haar nek, haar haren nog door de war en wallen onder haar ogen, was de koningin van de Olympische Winterspelen op Nederlandse grond.

Langs de weg stonden talloze mensen die een glimp van haar willen opvangen. "Ik had alleen wel last van mijn kaken van al het lachen, haha. In het dagelijks leven word ik nu vaak aangesproken in de supermarkt, of mensen willen op de foto met me. Dat vind ik wel leuk. Als ik even haast heb en boodschappen moet doen, probeer ik het soms wel een beetje af te kappen hoor."

Na een paar dagen wacht de huldiging van Schouten in Wervershoof. "Daar kwamen zoveel mensen op af, daar kon ik alleen maar van dromen", vertelt de topsportster. Het plein voor het oude gemeentehuis in Hoogkarspel staat vol met fans en Schouten wordt in een open auto door het dorp gereden.

Naast al het sportieve succes viert Schouten persoonlijk ook successen. In de zomer trouwt ze met Dirkjan Mak. "Dat was een droom die uitkwam. We hebben alles zelf geregeld en bedacht. Het was een heel mooi feest, een sprookje eigenlijk. Dat vergeet ik nooit meer. Omdat ik nu wat meer in de picture sta, is dat bij hem ook zo. Dirkjan zit ook op social media, maar ik zeg dat hij wel moet oppassen met wat het plaatst. Als hij in Thialf zit, wordt hij in beeld gebracht. Dus daar moet hij nu ineens rekening houden."

Op Instagram maakt ze excuses dat de wedstrijd in Thialf niet in haar schema past. "Dat was een idee van mijn zus. Ze zei dat mensen speciaal voor mij komen, dus ze vond dat ik moest aangeven dat ik niet rijd. Voor mij was dat geen issue, maar anderen attendeerden mij erop. Ik heb zelf nog steeds niet dat besef."

Dat Schouten al lang niet meer anoniem door het leven kan, is haar al vrij snel duidelijk. Maar dat ze ook ineens verantwoording moet afleggen aan supporters is nieuw. Het besluit om niet mee te doen aan de NK allround valt bijvoorbeeld niet goed bij haar fans. "Als ik dat twee jaar geleden had besloten, was er niets aan de hand. Nu moet ik me echt verantwoorden."

Op de Olympische Spelen maakt Schouten voor het eerst mee hoe groot de impact van haar woorden kunnen zijn. In een documentaire over haar ploeg gaat ze in op de situatie bij de ploegenachtervolging. "De interviewer vroeg: 'Denk je dat het goed komt met de ploegenachtervolging?' Ik zei: 'Dat ligt eraan wie ze inzetten.' Ik denk puur: als de bondscoach mij niet inzet, wordt het niks."

Gesuggereerd wordt dat Schouten liever niet samen rijdt met collega-schaatster Ireen Wüst. "Toen ik die aflevering keek, vond ik wel dat Ireen niet zo goed werd neergezet. Voor de rest had ik niets verkeerds gezegd. Ik ben toen even van social media afgegaan, omdat ik wist dat de druk zo groot was en dat de kranten van alles zouden schrijven. Ik kreeg vervolgens vervelende vragen en moest me telkens verdedigen, terwijl ik in voorbereiding was op de 3.000 meter. En het gekke is dat Ireen en ik voor de Spelen vaak samen hebben getraind. We wilden er samen voor gaan. Zij wist dus dat ik niet zo dacht."

Uiteindelijk pakt Schouten brons met de ploegenachtervolging. Het moment zet haar wel aan het denken over hoe haar woorden bij het publiek kunnen aankomen. "Social media en media vond ik dit jaar sowieso lastig. Er zijn soms wat negatieve verhalen geschreven. Of dat nou over mij, mijn trainers of het schaatsen is. Ik vind de media soms best wel lastig. Maar soms heb je ze ook wel nodig."

Even een break

Na de Olympische Spelen breekt een nieuw tijdperk aan voor Schouten. De toenemende druk van het moeten presteren, het lichaam dat anders reageert als het succes achter de rug is en de motivatie. Het zijn allemaal factoren die het jaar na de Olympische Spelen lastig maken.

"Er is ook bijna geen enkele olympisch kampioen die het jaar erop super rijdt. Heel veel sporters nemen een jaar pauze. En ik dacht: ik ga het tegendeel bewijzen. Ik snap wel dat mensen even rust nemen, want er komt zoveel op je af. Ik heb niet aan stoppen gedacht, maar wel even aan rust. Ik vind schaatsen echt nog heel leuk. Daarin wil ik doorgaan en mezelf verbeteren. Ik heb gemerkt dat ik weer een stukje beter ben dan vorig jaar."