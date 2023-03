Terug op het podium: Irene Schouten schaatst tijdens WK naar zilver op 3.000 meter

Schouten koos in de rit voor een snelle opening. Aan haar tegenstander Magdalena Czyszczoń had ze niet veel in de rit. Even leek het baanrecord in zicht te zijn, maar halverwege moest ze dat schema laten voor wat het is. Schouten hield het ritme hoog en reed naar 3 minuten, 57 seconden en 40 honderdsten.

Onlangs gaf Schouten aan dat ze mentaal door een zware periode gaat. Na de 3.000 meter op de NK afstanden barstte ze in tranen uit na het behalen van de derde plaats. "De laatste tijd is het lang vechten, vechten tegen mezelf". De olympisch kampioene op de 3.000, 5.000 en massastart nam daardoor even een aantal weken pauze om zichzelf weer op te laden voor de WK afstanden.

De WK afstanden vindt plaats in Heerenveen en wordt verreden tot en met zondag. Schouten komt nog in actie op de 5.000 meter, massastart en de ploegenachtervolging.