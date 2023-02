Schouten knokt zich naar NK-titel op 5.000 meter en massastart

Irene Schouten heeft de Nederlandse titel op de 5.000 meter gepakt. De schaatsster uit Hoogkarspel moest er diep voor gaan, maar snelde in de slotronde naar het goud. Ze won voor de derde keer op rij de vijf kilometer bij de NK afstanden. Later op de middag was ze ook de beste bij de massastart.

Irene Schouten - Douwe Bijlsma/Orange Pictures

Schouten was na afloop van de 3.000 meter gisteren zeer geëmotioneerd. Ze had een intens jaar door de Olympische Spelen en is daar nog van aan het bijkomen. Dat was ook de reden dat ze de NK en EK allround liet schieten. Tekst gaat verder onder de tweet

Een zwaarbevochten derde plaats op de 3.000 meter tijdens de NK voor Irene Schouten. Na afloop breekt ze. De drukte na haar olympische succes werd Schouten de afgelopen tijd iets te veel.



Meer 👉 https://t.co/W4VX8RsgSe pic.twitter.com/eMt9frnX8x — NOS Sport (@NOSsport) February 4, 2023

De West-Friezin schaatste in de laatste rit tegen Sanne in 't Hof. Ze vocht ze in 6.50,36 naar het goud, In 't Hof pakte zilver. Marijke Groenewoud werd derde. Robin Groot uit Alkmaar greep naast een podiumplek en eindigde als vierde. Door de winst plaatst Schouten zich ook voor de WK afstanden, die worden van 2 tot en met 5 maart gehouden. Schouten sloot vanmiddag de NK afstanden af met een goed gevoel, aangezien ze de massastart won. Het zilver was voor Marijke Groenewoud en Elisa Dul werd derde.