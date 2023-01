Oppermachtige Irene Schouten pakt zevende NK-titel marathon op rij

Het is Irene Schouten vandaag opnieuw gelukt om Nederlands kampioen bij het marathonschaatsen te worden. De 30-jarige schaatsster uit Hoogkarspel kwam op de Jaap Edenbaan in Amsterdam als eerste over de finish. Schouten werd al zeven keer achter elkaar de winnaar, alleen in 2021 werd de race niet gehouden.

Marijke Groenewoud werd tweede achter haar ploeggenoot Schouten. Het brons was er voor Merel Bosma. Volgens de West-Friezin moest ze diep gaan voor de overwinning. Ze had twee dagen geleden nog niet verwacht te gaan starten.

"Ik had last van de griep en ik was gewoon nog niet echt goed", legde ze uit bij de NOS. "We hebben een regel: als je een dag van tevoren niet schaatst, rijd je niet. Gisteren ging ik schaatsen en het ging redelijk." Daarom besloot ze alsnog te gaan schaatsen, maar het was de zwaarste marathontitel voor Schouten.

Tekst gaat verder onder de tweet