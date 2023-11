Bezeten van bier: Alkmaarse Biersommelier Richard komt met bruisend bierboek

Richard Moerkerk (40) zit al aan de bar te wachten als NH afgelopen vrijdagmiddag binnenstapt bij het knusse proeflokaal De Boom. Vol enthousiasme vertelt hij alles over bier en zijn boek 'Bier als de vrouw van mijn dromen', dat op 29 november in de winkel te koop is.

Maar hoe is hij zo bezeten geraakt van bier? Het begon met interesse voor de keuken. Toen hij eenmaal op de hotelschool in Amsterdam zat, moest hij een stage gaan zoeken en zo belandde hij in het bierwalhalla: België.

Na de hotelschool verdiepte hij zich verder in bier en liet zich opleiden tot biersommelier. Tegenwoordig geeft hij ook trainingen en lessen over bier en hij jureert zelfs bij tapwedstrijden. Daarnaast schrijft hij al langer columns over bier en besloot hij ruim een jaar geleden de sprong te wagen om een boek te schrijven. "Alles wat ik doe heeft een link, en dat is bier", vertelt Moerkerk.

Meer dan alleen een lekker pilsje

"Het leuke aan bier is dat het zo divers is dat je voor elke gelegenheid wel een apart biertype kan vinden." En juist dat is wat Moerkerk zo aanspreekt bij bieren. "Er zijn ook bieren die je rustig drinkt en waarvoor je lekker gaat zitten in een luie stoel bij de haard. Maar een alternatief is weer een lekker dorstlessend pilsje op de vrijdagmiddag met vrienden."

Als biersommelier wil hij de ervaring rondom het drinken van een biertje verder brengen dan alleen een pilsje wegklokken. “Er zit veel meer achter dan dat. Een pilsje wegklokken is ook hartstikke lekker, maar je kan het veel breder trekken."