Biersommelier Richard Moerkerk zoekt opvolger: "Je moet bezeten van bier zijn"

Hij werd in 2019 de beste bierspecialist van Nederland tijdens de Entree Awards in Rotterdam. Nu is de Alkmaarse biersommelier Richard Moerkerk (37) zelf jurylid en zoekt hij naar zijn opvolger. "Als ambassadeur wil ik bier nóg beter op de kaart zetten."

Richard Moerkerk in extase nadat hij de titel beste Bierspecialist van Nederland pakte - Ming Chao

De liefde voor het gerstenat zit diep bij Moerkerk. De Alkmaarder woonde en werkte een tijd lang in België, toch het Walhalla als het om bier gaat. In 2017 studeerde hij af als internationaal biersommelier. Een pittige opleiding, want alle facetten van bier moet je onder de knie krijgen. "Het gaat echt niet alleen om het tappen van een goed biertje, er komt ontzettend veel bij kijken." Smaakbeleving En daar valt, volgens de barman van Proeflokaal De Boom, nog een wereld te winnen. "Je ziet nog erg vaak dat als een glas bij een bepaald bier niet voorhanden is, er gewoon een ander willekeurig glas wordt gepakt. Dat is eigenlijk zo zonde, want juist het glas is erg belangrijk voor de smaakbeleving." Maar ook doodgeslagen pilsjes of glazen die bij het drinkgedeelte worden vastgepakt door horecapersoneel zijn Moerkerk een doorn in het oog. "Daar moet eigenlijk meer aandacht aan worden besteed. Het zijn kleine dingetjes, maar ontzettend belangrijk." En wat betreft tappen gaat het nog weleens mis. Ook bij de thuistappers. Wil jij tijdens het EK-voetbal een mooi en perfect biertje tappen? Kijk dan vooral naar onderstaande video met tips van de meester! Tekst gaat door onder de video.

Biersommelier Richard Moerkerk op zoek naar opvolger: "Je moet bezeten van bier zijn" - NH Nieuws

Dit jaar gaat de verkiezing wel door en moet Moerkerk het stokje dus doorgeven. Hij hoopt dat zoveel mogelijk barmannen en barvrouwen zich opgeven om mee te doen. Zo'n dertig deelnemers worden uiteindelijk geselecteerd om tijdens de horecabeurs Gastvrij Rotterdam te laten zien wat ze in hun mars hebben. "Je moet in de eerste plaats natuurlijk bezeten van bier zijn", vertelt Moerkerk. "We letten vooral op theoretische en praktische vakkennis, hoe je bier presenteert en of je goed advies kunt geven. Het is namelijk ook belangrijk dat je weet welk bier bij een bepaald gerecht past." Want de tijd dat je maar uit twee soorten biertjes van de tap kon kiezen, ligt inmiddels wel ver achter ons. Zo ongeveer elke zichzelf respecterende stad heeft wel een eigen brouwerij. En ook wordt er thuis heel wat afgebrouwen. Een mooie ontwikkeling volgens Moerkerk. "Het mooie aan bier is dat het zo'n lekkere volksdrank is. Het pinkje hoeft niet omhoog tijdens het drinken. Het is heel toegankelijk en dat maakt het vak zo mooi."

Biersommelier Richard Moerkerk toont z'n skills - Rick Akkerman

