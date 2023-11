Hattrickheld Eddahchouri straalt van geluk: "Kon nog dagen blijven voetballen"

Met de wedstrijdbal al in de tas stond Zakaria Eddahchouri met trots de pers te woord. De aanvaller maakte in stadion De Vliert tegen FC Den Bosch (1-4 winst) furore voor Telstar door zijn eerste hattrick ooit te produceren. Met name bij de eerste goal moest Eddahchouri geduld hebben. "Het was een moeilijk moment, maar ook tijdens de onderbreking wist ik in welke hoek ik 'm zou schieten."

Zakaria Eddahchouri maakte een hattrick tegen FC Den Bosch - NH Sport / Menno Schilder

Toen de buitenspeler aan wilde leggen voor de verkregen strafschop werd er vanuit het Bossche publiek 'kut KNVB' gescandeerd, waarna de spelers door scheidsrechter Eijgelsheim naar binnen werden gestuurd. Een kwartier later werd het duel hervat met de strafschop: "De coach hielp mij wel in dit moment om de focus te behouden. We hadden de goal echt nodig, daarna gingen we veel vrijer voetballen", aldus de aanvaller. Eerste van velen Nadat het duel na 37 minuten en 40 seconden werd stilgelegd, kwam Telstar vervolgens als herboren uit de kleedkamer: "Ik was wel een keer klaar met al die complimenten. Dit moest gewoon een keer gebeuren. Het is lekker dat die goals eindelijk vallen", vertelt een blije Telstar-trainer Mike Snoei. Tekst loopt verder onder de video.

Telstar-trainer Mike Snoei content met eerste uitzege - NH Sport / Menno Schilder

Naast de drie treffers van Eddahchouri was er een belangrijke rol weggelegd voor Tom Overtoom. De regisseur op het middenveld scoorde en strooide bij vlagen met schitterende passes. "Er kwam na de openingsgoal meer ruimte voor ons. Dan ben ik in mijn element en wordt het makkelijker voetballen", zo zegt Overtoom, die ondanks de drie goals van Eddahchouri ook zijn eigen aandeel wilde aanstippen. "We gaan het ook wel over mijn goal hebben toch? Het was echt een streep vond je niet?", besluit de doelpuntenmaker grappend.

Overtoom: "Zullen we het over mijn doelpunt hebben?" - NH Sport / Menno Schilder