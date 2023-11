Eddahchouri houdt hoofd koel in tijdelijk gestaakt duel en helpt Telstar aan uitzege

Telstar heeft voor het eerst sinds 28 april weer een keertje een uitwedstrijd gewonnen. Zakaria Eddahchouri was vanavond met een hattrick de grote man. De Velsenaren versloegen FC Den Bosch met 4-1 in een duel dat kort voor rust een kwartier stil lag. Scheidsrechter Michael Eijgelsheim staakte de wedstrijd, omdat hij kwetsende spreekkoren had gehoord.

In een matige eerste helft stichtte Danzell Gravenberch na een kwartier het eerste gevaar. De spits van Telstar schoot vanaf de rand van het strafschopgebied op het doel van Den Bosch maar keeper Jakub Ojrzysnki redde. Vier minuten later testte Kacper Kostorz Telstar-doelman Joey Houweling, maar ook die stond een treffer in de weg.

Trainer Mike Snoei had zijn ploeg op één plaats gewijzigd ten opzichte van de verloren thuiswedstrijd tegen De Graafschap (0-1). Devon Koswal kreeg een plekje in de achterhoede, omdat de niet fitte Thomas Oude Kotte ontbrak.

Aanleiding voor de onderbreking was dat er volgens de scheidsrechter uit Oirschot kwetsende spreekkoren vanaf de tribunes hadden geklonken. Er zou "kut-KNVB" zijn geroepen. 'Na een onderbreking van een kwartier ging Eddahchouri opnieuw achter de bal staan en schoot vanaf elf meter overtuigend raak: 0-1.

In de slotfase kreeg de thuisploeg nog één kans. Nick de Groot was aan de aandacht van de Telstar-verdediging ontsnapt, maar kreeg de bal niet overtuigend genoeg langs keeper Houweling.

Wéér Eddahchouri

Zeven minuten na rust verdubbelde Telstar de score. Bij toeval belandde de bal voor de voeten van Eddahchouri die vanaf zestien meter de bal bekeken in de rechter benedenhoek schoof. Voor de 23-jarige aanvaller zijn zevende treffer van het seizoen. Vijf minuten later was het Tom Overtoom die geheel vrijstaand mocht aanleggen en de keeper van FC Den Bosch kansloos liet: 0-3.

Den Bosch kwam in de 61e minuut met een antwoord. Invaller Ryan Leijten probeerde het van afstand en had eveneens succes: 1-3. In de 68e minuut was de thuisploeg dichtbij de aansluitingstreffer, maar Jarion Vicario kwam een paar centimeter te kort om een voorzet vanaf links het doel van Telstar in te glijden. Aan de andere kant scoorde Eddahchouri zijn derde van de avond toen de keeper een schot van Alex Plat niet onder controle kreeg.

Den Bosch-uit

Het is opvallend dat de laatste keer dat Telstar buitenshuis won, óók in Den Bosch (0-1) was. De laatste keer dat Telstar zo vaak scoorde, was in januari toen MVV Maastricht met 5-3 over de knie ging.

Telstar gaat door de winst in Noord-Brabant op de ranglijst over FC Den Bosch heen. De Velsenaren klimmen naar plek zeventien. Komende vrijdag krijgt Telstar koploper Willem II op bezoek. Uiteraard is die wedstrijd live te horen op NH Radio.