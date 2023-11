Wandelend voetballen is best moeilijk: jubileumwedstrijd EDO tegen Telstar

Onder een schaarse najaarszon stond er vanochtend een ware derby op het programma. Vanwege het jubileum van walking football bij EDO ontving de Haarlemse voetbalclub in eigen huis Telstar uit Velsen. Deze variant van de populaire sport is er speciaal voor ouderen en wordt nu vijf jaar gespeeld. Reden genoeg dus voor een speciale wedstrijd.

Vijf jaar geleden initieerde oud-bestuurder van EDO, Pieter Duinkerken, walking football bij de Haarlemse club. "Dat deden we vooral om ouderen in beweging te houden. Maar ook het sociale component speelt mee. Sommigen spelers kennen elkaar nog van vroeger. Het is ontzettend leuk om met elkaar oude verhalen op te halen", legt Pieter uit die zelf helaas niet mee kan doen.

Een uiteindelijke winnaar is er niet, het gaat immers om het plezier in de sport en het kopje koffie achteraf. "Maar", zo besluit EDO-speler Theo Blüm lachend. "Het is stiekem toch best lekker om als winnend team van het veld te lopen. Je wilt toch altijd winnen."