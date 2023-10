Special: Europacupwinst judoclub Kenamju roept nog steeds emoties op: 'Tranen in ogen'

Onmogelijk, zo werd in 2003 het winnen van de Europacup judo genoemd. Toch kroont het Haarlemse Kenamju van coach Cor van der Geest zich 20 jaar geleden in eigen huis tot beste club van Europa. Hoe kwam deze kleine judoclub tot zo'n groot succes? Samen met Cor van der Geest en andere betrokken blikt NH in een speciale reportage terug op die memorabele dag.