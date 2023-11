Fietsroute langs onveilige plekken in Haarlem: "Doodeng tunneltje"

Meer dan de helft van de vrouwen in Haarlem voelen zich wel eens onveilig op straat, zo blijkt uit een enquête. Reden genoeg voor vrouwenorganisaties om raadsleden mee te nemen langs riskante plekken in de stad.

Het idee van de fietsroute ontstond toen vrouwenorganisaties Soroptimist Haarlem-Kennemerland en Zonta Kennemerland-Zuid in 2019 een enquête afnamen over veiligheid op straat. Uit de enquête bleek dat van de 237 vrouwen die hem invulden, 54% zich wel eens onveilig voelt op straat. Een aantal buurten en straten werden daarin meermaals benoemd.

Om 17:00 uur stipt staat de groep klaar bij de tunnel op de Stuyvesantbrug in Haarlem. De groep bestaat uit een aantal raadsleden en vrouwen van verschillende vrouwenorganisaties. De vrouwen en twee mannen, waarvan een fotograaf is, lopen het tunneltje in. Met een spuitbus in de ene hand en een mal in de ander, spuit één van de vrouwen het sjabloon oranje. 'Stop geweld tegen vrouwen', staat erop. Het statement is gemaakt.

Slechte verlichting

Vertegenwoordiger van vrouwenorganisatie Soroptimisten Marjan Adema vertelt dat de bottleneck van onveiligheid op de fiets voornamelijk zit in de verlichting. "Slecht verlichte wegen zorgen voornamelijk voor een onveilig gevoel. Dit kan makkelijk opgelost worden en toch gebeurt dat nu niet." Marjan vertelt dat deze uitkomst een eyeopener was. "Het ontbrak inderdaad op veel plaatsen aan licht. Dan dacht ik ook weleens: doodeng, dat tunneltje!"

Breder doel

De fietsroute gaat vooraf aan de campagne Orange the World. De vrouwenorganisaties in en rondom Haarlem organiseren namelijk op 25 november een kick-off evenement. "Daarin bespreken hoe het nu gaat met de veiligheid van vrouwen. Deze bespreking gaat niet alleen over veilig over straat fietsen, maar heeft een veel breder doel", vertelt Marjan.

De vrouwenorganisaties zetten zich, naast veiligheid op straat, ook in tegen seksuele intimidatie, nafluiten, betasting en femicide. "Of het nou gaat om de kroeg of op straat. Over femicide of huiselijk geweld. Het blijft een feit dat één op de drie vrouwen wereldwijd te maken krijgt met geweld. Dat is een schokkend gegeven."

Eng tunneltje

Als de groep het tunneltje bij de Stuyvesantbrug weer uitloopt roept Peter van Kessel, fractievoorzitter van de VVD in Haarlem: "Hier zouden eigenlijk 24 uur per dag camera's moeten hangen." Meerdere aanwezigen bevestigen dat er inderdaad een oplossing moet komen voor de enge tunneltjes. Nienke Klazinga (VVD) vindt de tunneltjes ook niet prettig. "Als er hier iets gebeurt, ziet niemand je en kan je geen kant op."

De groep fietst in de richting van het station, maar maakt een korte tussenstop naast de Westelijke Randweg. De doorgaande weg tussen de ijsbaan en het centrum is nauwelijks verlicht en het is inmiddels al bijna donker. "Ik wilde hier graag even stoppen, om te laten zien dat het hier helemaal niet veilig is om 's avonds te fietsen. Als je naar de sporthal moet bijvoorbeeld. Er is hier gewoon geen licht", vertelt Leida Sassen van Soroptimist.