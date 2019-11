1 op de 3 vrouwen krijgt te maken met geweld: "Het wordt tijd dat het stopt"

Ze is opgeleid in Israël, Zwitserland en de Verenigde Staten en ze is een van de weinige vrouwen ter wereld met een derde zwarte band voor Krav Maga. Synthia Stoffer uit Haarlem hoopt dat vrouwen door haar speciale zelfverdedigingprogramma sterker en zelfbewuster worden en zo hun veiligheid vergroten. Want nog steeds krijgen veel vrouwen te maken met geweld. Volgens Synthia 'wordt het tijd dat het stopt.'

Je zou denken dat het vanzelfsprekend is dat je geen geweld pleegt tegen vrouwen, maar helaas komt dat nog vaak voor. Namelijk 1 op de 3 vrouwen wereldwijd heeft te maken met fysiek of seksueel geweld. Op 25 november stond Nederland stil bij dit maatschappelijke probleem. Met de'Internationale Dag ter Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen', proberen vrouwenorganisaties bewustheid te creëren voor huiselijk geweld. 25 november is als datum uitgekozen, omdat in 1960 op deze datum drie vrouwenrechtenactivisten op brute wijze werden vermoord in Honduras.

Quote We moeten luisteren naar elkaars grenzen en elkaars grenzen respecteren. Synthia Stoffer, Krav Maga instructeur

Synthia lanceerde in 2017 een speciaal programma om vrouwen over de hele wereld sterker en zelfbewuster maken en hun veiligheid te vergroten. "Ik denk dat we moeten gaan nadenken hoe we de wereld een stukje veiliger kunnen maken." Synthia vindt dat mannen en vrouwen hier beiden een rol in spelen. "We moeten luisteren naar elkaars grenzen en elkaars grenzen respecteren. Dan denk ik uiteindelijk dat we in een prettigere wereld zullen leven."



