Ludieke actie in Haarlem tegen vrouwengeweld

HAARLEM - Vrouwenclub Zonta Kennemerland Zuid voert op ludieke wijze actie tegen vrouwengeweld. Zij hebben om alle vrouwenbeelden oranje sjaals gehangen. “Er is nog steeds veel geweld tegen vrouwen. Een op de drie vrouwen krijgt hiermee te maken”, vertelt algemeen bestuurslid Leida Sassen. Met deze actie geven zij op hun eigen manier invulling aan de internationale campagne tegen vrouwengeweld van Orange the World.

Volgens Sassen is er een groot tekort aan opvangplekken voor vrouwen in nood en zijn de hulplijnen niet 24 uur per dag geopend. "Het kan niet zo zijn dat vrouwen geen melding meer kunnen maken na 17.00 uur of naar huis worden gestuurd als ze eindelijk de stap naar hulp zetten."

Ook wordt het geweld vaak niet gemeld. “Ze denken dat ze er niets mee opschieten, ze schamen zich of ze weten niet waar ze het moeten melden. Dat moet veranderen.”

Petitie

De vrouwenclub heeft met het ophangen van de oranje sjaals een eigen invulling gegeven aan de landelijke actie van Orange the World, de internationale campagne tegen geweld tegen vrouwen en meisjes.

Op de sjaals zit een QR-code bevestigd. Wie met zijn telefoon de code scant, wordt naar de landelijke petitie van Orange the World geleid. Na 10 december, de dag dat de actie eindigt, wordt de petitie aangeboden aan de Nederlandse regering. Het doel is om 10.000 handtekeningen te verzamelen.

In het kader van deze actie zijn ook een aantal Haarlemse panden oranje verlicht, zoals de Grote of Sint Bavokerk, het stadhuis, Molen de Adriaan en het Provinciehuis.