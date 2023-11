Blijft voormalig postkantoor Heemstede een monument of dreigt toch de sloophamer?

Heeft Heemstede het voormalige postkantoor aan de Binnenweg 160 terecht aangewezen als gemeentelijk monument of niet? Om die vraag draaide het donderdag in de rechtbank in Haarlem. De eigenaar wil het pand uit 1960 slopen en er appartementen neerzetten, maar dat mag niet als het een monument blijft.

Opmerkelijk in de zaak is overigens dat er in totaal vijf bedrijven werden opgevoerd als eisende partij, maar dat vier van die bedrijven op hetzelfde adres in Hillegom staan ingeschreven en één netwerk lijken te vormen. "Dat is blijkbaar hoe u het georganiseerd heeft", verbaasde de rechter zich over die constructie.

De kwestie speelt inmiddels al jaren. Toen de projectontwikkelaar het pand eind 2020 kocht van een ander vastgoedbedrijf, was het voormalige postkantoor nog geen monument. Sterker nog: in de periode tussen 2010 en 2018 besloot de gemeente juist meerdere keren om het postkantoor geen monumentale status te geven. In mei 2022 viel het besluit om het gebouw uit de periode van de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog alsnog een monument te maken.

"Is dit om te lachen of om te huilen?"

Volgens de juridisch adviseur van Heemstede vonden deskundigen het voormalige postkantoor altijd al monumentwaardig. Maar door een politiek besluit werd het in 2011 niet als monument aangewezen. Dat gebeurde ook in 2018, maar dat was een fout. Het college kijkt er nu anders naar. De voorzieningenrechter schorste vorig jaar nog het gemeentelijk besluit om Binnenweg 160 een monumentenstatus te verlenen. Dat was een voorlopige maatregel, de rechter buigt zich nu inhoudelijk over de zaak.

De projectontwikkelaar lijdt financieel verlies en de gemeente stelt een subsidie van 5.000 euro beschikbaar om het pand als monument in stand te houden, zei de advocaat Van Rijn namens de projectontwikkelaar: "Is dit om te lachen of om te huilen? Dit is dus wat het college als behoorlijk bestuur ziet"

Wat maakt het gebouw aan de Binnenweg in het centrum van Heemstede zo bijzonder? Jaap Verschoor van de historische vereniging Heemstede-Bennebroek legt het graag uit. "Iedereen in Heemstede kent het pand, het staat ook op een mooie plek. Als je goed kijkt, zie je hoe bijzonder het is. Die grote sculptuur aan de buitenkant bijvoorbeeld, dat is echt monumentaal."

Volgens Verschoor klopt het verhaal van de eigenaar niet helemaal. "Toen hij het kocht, was het inderdaad geen monument. Maar hij had kunnen weten dat er meerdere malen over was gesproken in de gemeenteraad. Hij had kunnen weten dat hij hier voorzichtig mee had moeten omgaan."

Omwonenden

Naast de vertegenwoordigers van de projectontwikkelaar, de gemeente en de historische verenigingen waren ook twee omwonenden van het postkantoor bij de zitting aanwezig, onder wie Anita Verlinden. "We waren nu met twee mensen, maar de belangstelling in de buurt is groot. Het is echt een onderwerp van gesprek in de buurt-apps."