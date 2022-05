Voormalig postkantoor in Heemstede aangewezen als gemeentelijk monument

Het voormalig postkantoor aan de Binnenweg is door de gemeente aangewezen als gemeentelijk monument. Dat betekent dat een eigenaar het gebouw niet zomaar mag wijzigen, verstoren of afbreken. Volgens omwonende Anita, die in het najaar van 2021 een handtekeningenactie startte om het pand te behouden, hebben de bewoners 'met gejuich' op het nieuws gereageerd.

Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek

De monumentenstatus voor het voormalig postkantoor aan de Binnenweg in Heemstede werd in het najaar aangevraagd door drie erfgoedinstellingen. Nadat de erfgoedcommissie de cultuurhistorische en architectonische waarde onderschreef, gaf het college van burgemeester en wethouders in januari aan het vroegere postkantoor aan te willen wijzen als gemeentelijk monument. Na een periode van het indienen van zienswijzen heeft het college de monumentenstatus van het pand nu ook daadwerkelijk erkent.



Anita, die naast het voormalig postkantoor woont, begon een handtekeningenactie voor behoud. "Vooral de aanvragers hebben gewonnen, de erfgoedinstellingen. Maar als omwonenden ondersteunden wij de aanvraag natuurlijk van harte. We hebben er met geluich op gereageerd."

Hoewel Anita altijd vertrouwen heeft gehad in een goede afloop, bleef het toch wel spannend. "Uiteindelijk neemt de gemeente een besluit en die moet durven kiezen voor cultuur. Maar met het advies van de commissie, was het heel ongeloofwaardig geweest als de gemeente de monumentenstatus ontkent had. Het is ook zo'n markant gebouw!"