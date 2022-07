Historisch postkantoor Heemstede toch geen monumentenstatus: sloop dreigt opnieuw

Even leek het erop dat het oude postkantoor aan de Binnenweg in Heemstede gered was. Projectontwikkelaar Pentas wil het historische pand platgooien en er appartementen bouwen. Zonde, vonden verschillende organisaties en dus klopten ze aan bij de gemeente. Die besloot het gebouw als monument aan te wijzen. Maar die beslissing is nu door de rechter voorlopig van tafel geveegd.

Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek

"Dit is heel spijtig", reageert Simon van Veen, buurtbewoner en betrokken Heemstedenaar. "Met verschillende buurtbewoners en verenigingen hebben wij ons best gedaan om dit unieke pand voor de gemeente Heemstede en haar inwoners te behouden. Jammer dat de rechter dit nu in een voorlopig besluit van tafel heeft geveegd." Uniek pand Volgens Van Veen zijn er nog maar drie van dit soort specifieke panden over in het dorp. "Het gebouw komt uit een tijd waarvan veel vergelijkbare gebouwen alweer gesloopt zijn en het is ontworpen door een beroemde architect. Het is gewoon de moeite waard om het gebouw ook voor het nageslacht te bewaren", aldus van Veen.

Het Postkantoor werd in 1959 gebouwd naar ontwerp van de Amsterdamse architect Dick Greiner en is kenmerkend voor de periode van wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog.

Appartementen Projectontwikkelaar Pentas wilde het oude postkantoor aan de Binnenweg slopen om er appartementen te bouwen. Buurtbewoners, de Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek (HVHB), het Cuypersgenootschap en de Erfgoedvereniging Bond Heemschut, zagen dat niet zitten en dienden een verzoek in bij het college om het pand van een monumentenstatus te voorzien. De gemeente erkende in mei van dit jaar de monumentenstatus toe, waardoor het bouwwerk niet gesloopt zou kunnen worden. Maar dat gemeentelijke besluit is nu door de rechter geschorst.

Quote "De rechter heeft nog niet inhoudelijk naar de zaak gekeken" Simon van Veen, buurtbewoner