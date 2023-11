Hoorn wil slavernijmonument, nog discussie over excuses en standbeeld J.P. Coen

Hoorn wil een slavernijmonument. Een meerderheid van de gemeenteraad is vóór het plaatsen van een beeld in het Nelson Mandelapark. Dat bleek gisteravond tijdens een commissievergadering. Ook moet meer bewustwording komen over het slavernijverleden. Voor het aanbieden van excuses of het weghalen van het standbeeld van J.P. Coen is nog veel verdeeldheid.

Foto: Rapport slavernijverleden Hoorn

Uit eerder onderzoek bleek dat het Hoornse stadsbestuur een hoofdrol heeft gespeeld in het slavernijverleden. D66, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie en Sociaal Hoorn zijn juist voor het maken van excuses voor de rol van Hoorn bij het slavernijverleden. "Het zou een historische misser zijn om dat niet te doen", aldus Wouter de Vries van D66. Maar veel andere partijen zien dat niet zitten. Zo zei VVD-er Mitchel Sluis: "Excuses maken verandert de wereld niet. Ook niet met weghalen van het beeld van J.P. Coen. Wel moet de informatie op het beeld grondig worden herzien." Want ook de discussie over het standbeeld op de Roode Steen vlamde weer op.

"Is het verdriet en pijn groter van de mensen die Coen moeten missen, of voor mensen als ik als het beeld blijft staan"? Inspreker Sarieke de Jong

Inspreker Sarieke de Jong zei daarover: "Ik vraag me af: is het verdriet en pijn groter van de mensen die Coen moeten missen, of voor mensen als ik als het beeld blijft staan? Het gaat niet om gelijk of ongelijk hebben. Maar een fatsoenlijke samenleving die niet vernedert of kwetst." Referendum over standbeeld J.P. Coen? Menno Jas van Hart van Hoorn kwam daarom met het voorstel om tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2026 een referendum te houden over wat er met het beeld van J.P Coen moet gebeuren. Maar daar kwam weer kritiek op dat het te lang zou duren. Roger Tonnaer van Fractie Tonnaer kwam met een serie aan voorstellen die hij eerder ook al deed. "Wij schamen ons diep voor het slavernijverleden. We hebben al veel gedaan, maar het is tijd voor een volgende stap." Burgerberaad Tijdens de commissievergadering werd ook gesproken over het voorstel van het college van Hoorn om onder meer een burgerberaad te organiseren. Een gelote groep inwoners die de politiek adviseert over hoe om te gaan met het slavernijverleden. "Dit is niet iets voor een stemming in de raad om met de helft plus één aan te nemen of weg te stemmen. Het bepaalt niet hoe mensen zich voelen. Dat blijft dooretteren. Een dialoog biedt de grootste kans om impasse te doorbreken", legde burgemeester Jan Nieuwenburg uit waarom er gekozen was voor een burgerberaad.