Dialoogavond over onderzoek slavernijverleden Hoorn: "Waarom is het door witte mensen uitgevoerd?"

"Als je het verleden niet kent, kun je het heden niet begrijpen en de toekomst niet vormgeven." Met deze uitspraak van Helmut Kohl probeerde de Hoornse burgemeester Jan Nieuwenburg vanavond het belang duidelijk te maken van het onderzoek naar het koloniale- en slavernijverleden van Hoorn.

Vanavond organiseerde de gemeente Hoorn een dialoogavond voor inwoners om met elkaar in gesprek te gaan. De raadzaal zat vol. Maar de avond leek vooral mensen van buiten West-Friesland aan te trekken. Voor de raadsleden en wethouders was er een misschien wel wat onwennige rol. "Misschien niet de sterkste kant van veel politici, maar zij zullen vanavond vooral moeten luisteren", aldus burgemeester Jan Nieuwenburg.

Voor de aanwezige onderzoekers was het goed zoeken naar complimenten. "Ik vind het onderzoek matig en waarom is het door witte mensen uitgevoerd?", verwoordde een bezoeker een breed gedragen mening. Volgens Jeffrey Pondaag, voorzitter van het Comité Nederlandse Ereschulden, is er sprake van geschiedvervalsing. "Jakarta is helemaal niet gesticht door J. P. Coen, het was er al." Dat alle inwoners van Hoorn geprofiteerd hebben van de slavenhandel wordt ook in twijfel getrokken. Als de discussie hoog oploopt, stapt Pondaag boos op. "Er is maar één perspectief: Nederland is fout. Dat is een punt en geen komma. Nederland heeft dingen gedaan die niet kunnen."

Educatie

Toch zijn er ook positieve handreikingen. "Dit moet het onderwijs in", aldus oud-leraar Arnoud Lansdaal over het onderzoek. Jerry Afriyie voegt de daad bij het woord en overhandigt aan burgemeester Nieuwenburg het zwarte manifest, waarin educatie bovenaan staat.

Afriyie was een van de vele aanwezigen die van buiten West-Friesland naar Hoorn was gekomen. Iets wat Renata Gravendijk Jacobs ook opviel: "Ik hoorde dat er mensen waren opgetrommeld. Deze avond is wat mij betreft dan ook niet representatief voor de inwoners van Hoorn." Wel vond ze het fijn verschillende meningen tot zich te kunnen nemen. "We moeten samen verder naar de toekomst kijken." De Hoornse Marisella de Cuba hoopt dan vooral meer ruimte te krijgen voor de pijn en het verdriet. Jerry Afriyie houdt daar vertrouwen in: "Het blijft kruipen, maar kruipend komen we ook vooruit."