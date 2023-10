Geen vervolgonderzoek naar Hoorns slavernijverleden: wel gesprek over hoe nu verder

Het college van burgemeester en wethouders van Hoorn stelt voor om geen vervolgonderzoek te doen naar het Hoorns slavernijverleden. Uit eerder onderzoek bleek al dat Hoorn daarin een hoofdrol speelde. Omdat de meningen over het onderwerp zo uiteen lopen stelt het college voor om plannen uit te werk voor educatie en bewustwording. Ook moet er een burgerberaad komen over hoe nu verder om te gaan met het slavernijverleden.

"Meningen en emoties over onderwerpen als erkenning, of excuses en de toekomst van het standbeeld van J.P. Coen lopen sterk uiteen. Dit leidt tot verdeeldheid en staat in de weg van gesprekken en vooruitgang op het gebied van discriminatie en racisme", aldus het college.

De afgelopen jaren bleek ook wel hoe gevoelig het onderwerp is. Een deel van de mensen vindt dat de gemeente weigert om door te pakken. Wat hen betreft moet bijvoorbeeld het standbeeld van J.P. Coen van de Roode Steen worden verwijderd en zou de gemeente excuses moeten aanbieden voor het koloniale verleden.

Aan de andere kant is er ook een groep die vindt dat de huidige generatie niet kan worden aangerekend voor wat heel lang geleden is gebeurd. En juist een gepolariseerd gesprek tussen alleen deze twee uitersten wil de gemeente voorkomen.

17.000 slaven verhandeld

Een burgerberaad moet, naast voorlichting en bewustwording, daarin voorzien. Een gelote groep inwoners die de politiek adviseert met als mogelijk centrale vraag: 'Hoe gaan we om met ons koloniale en slavernijverleden?'. Uit onderzoek dat in juni van dit jaar werd gepresenteerd bleek dat in Hoorn alleen al dat de West-Indische Compagnie (WIC) 17.000 slaven heeft verhandeld.

"Ons verleden heeft onze stad gemaakt. Dat kent mooie, maar ook minder mooie of zelfs lelijke kanten. Onze erfenis schept ook verplichtingen. We kunnen niet alleen maar trots zijn. Het koloniale en slavernijverleden is heel lang een wat verstopt onderwerp geweest. En dat is onterecht, want dit was en is van grote betekenis voor de diverse gemeenschappen van nazaten, ook in onze gemeente", aldus burgemeester Jan Nieuwenburg.

Excuses en het standbeeld van J.P. Coen

Hij vervolgt: "Het past niet bij dit thema en de emoties die daarmee gepaard gaan om nu als stadsbestuur alleen knopen door te hakken, of om lastige gesprekken uit de weg te gaan. Dialoog en verbinding zoeken is cruciaal om ook weer samen vooruit te kunnen. En daarbij moeten we geen onderwerpen schuwen. Ook onderwerpen als erkenning of excuses en het standbeeld van J.P. Coen zijn hier onderdeel van."

Op 14 november wordt het voorstel in raadscommissie gesproken.

Bekijk hieronder de reportage die we maakten over de presentatie van het rapport over het Hoorns slavernijverleden.