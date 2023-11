West-Friesland massaal aan de broeder: "Smakelijke traditie mag niet verloren gaan"

Er is in West-Friesland duidelijk nog genoeg liefde voor de broeder. Tijdens de door NH in het leven geroepen Nationale Broederdag werd het streekgerecht massaal gegeten. Bereid in een pan, zak of zelfs theedoek. Uiteraard mét stroop en boter. "Een dikke plak op je bord met een flinke dot stroop erop."

Foto: Nationale broederdag - Aan de broeder op Nationale broederdag

Broeder - ook wel Jan in de zak genoemd - wordt in West-Friesland nog genoeg gegeten. En niet alleen op Nationale Broederdag, zo blijkt. En ook niet alleen in onze regio: het territorium van de broeder rijkt verder. Zo stuurde Marga Dekker: "Ik heb de broederzak mee naar Spanje." Ook uit Heiloo ontving de regionale omroep bericht. "Afgelopen zaterdag bij Villa Westervenne is er broeder en pannenkoeken gegeten", vertelde Miranda Ophem. "Regelmatig wordt er bij de dagbesteding voor ouderen met geheugenproblemen broeder gemaakt. Zij genieten van dit oude gerecht." Sint Maarten en Sinterklaas Rowan Groot uit Grootebroek: "Wij hebben de traditie om altijd met Sint Maarten broeder te eten. Helaas is het afgelopen zaterdag na ruim 30 jaar niet doorgegaan." Ook voor Natasja Commandeur is er een 'vast' broedertijdstip: "Altijd met Sinterklaas." Sandra den Bakker uit Hoorn maakt de broeder in een theedoek, die als zak dient. "Zo heb ik het geleerd van mijn moeder. Een geheim heb ik niet echt. Wel is de stroop van de Zeeuwsche boerin met gesmolten roomboter het allerlekkerste om er overheen te gieten." Joke Bongers uit Koog aan de Zaan geniet nog regelmatig van broeder. "Mijn moeder maakte ook vaak broeder. Ik heb dezelfde pan nu nog steeds in gebruik." Tekst gaat verder onder de foto.

Foto: Nationale broederdag - Aangeleverd

'Eten wat de pot skaft!': themaweek over West-Fries eten en drinken Deze week besteedt NH Nieuws/WEEFF veel aandacht aan het eten en drinken in West-Friesland. Onder de noemer 'Eten wat de pot skaft!' duiken we in de lokale lekkernijen en gaan we op zoek naar de antwoorden op andere prangende eet- en drinkvragen.

Roos uit Oudorp, kleindochter van Jan en Lia Besseling uit Zwaag, treft het maar met zo'n opa. "We eten nog af en toe broeder en dan komen onze gezinnen of vrienden eten. Zo kun je veel mensen blij maken. Mijn man Jan maakt het van cakemeel, eieren, melk en zout, De broederzak gaat zo'n twee uur in een pan met heet water", wist Lia te vertellen. Ook in Zaandijk wordt er nog regelmatig lekker gegeten. "Een geweldig lekker recept uit de West-Friese keuken, met een mooie traditie. Een dikke plak op je bord met een flinke dot stroop erop", zegt Koos Klitsie. "Hier in de Zaanstreek noemen wij dat Jan in de zak. Het is een smakelijke traditie, die nooit verloren mag gaan. Het staat gelijk aan een broodje paling, maar dan net even anders." Nu de Nationale Broederdag achter ons ligt, moeten veel liefhebbers weer even geduld hebben voor een heerlijk maaltje. Maar niet iedereen. Sandra den Bakker: "Het lekkerste is als je de afgekoelde plakken broeder even aanbakt in de roomboter." Marianne Sijm uit Wervershoof probeert er ook altijd twee keer van de eten. "Opbakken is het lekkerst, maar er blijft haast nooit iets over. Mijn drie zoons lusten er wel pap van." Bekijk hieronder naar een selectie van de ingestuurde broederfoto's:

Nationale broederdag Marianne Sijm - Wervershoof

Nationale broederdag Marianne Sijm - Wervershoof

Nationale broederdag Karin Clemens

Nationale broederdag Joke Bongers - Koog aan de Zaan

Nationale broederdag Sandra den Bakker - Hoorn

Nationale broederdag Joke Bongers - Koog aan de Zaan

Nationale broederdag Karin Clemens

Nationale broederdag Karin Clemens

Nationale broederdag Joke Lute - Noord-Scharwoude

Nationale broederdag Gré Meijer