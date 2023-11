Zanger Johan brengt ode aan 'lekkerste broeder ter wereld' van schoonmoeder

Een muzikale ode aan de broeder: hij bestaat! Zanger/gitarist Johan Keeman uit Wervershoof maakte vorig jaar een liedje over het typisch West-Friese gerecht en kan gelijk niet meer stuk bij zijn schoonmoeder Annemarie. "Zij maakt de allerlekkerste."

Johan en Annemarie: samen aan de broeder - NH Nieuws

Op een - wederom - druilerige, grijze dag komt de lekkere geur je bij het binnentreden al tegemoet. Voor veel West-Friezen misschien een lucht die aan vroeger tijden doet denken, maar bij de familie Wenners staat de broeder nog regelmatig op tafel. "De kinderen en kleinkinderen vragen er vaak om", zegt Annemarie Wenners. "Die vinden het heerlijk. Maar ja, welk kind niet?" En zo ontstond ook de inspiratie bij schoonzoon Johan Keeman, die zanger en gitarist is. "We aten het hier vorig jaar een keer en toen dacht ik: 'er zit wel een liedje in, in de broeder van mijn schoonmoeder'. En zo geschiedde."

Het is Nationale Broederdag: stuur jouw broederfoto's in! Tijdens de themaweek 'Eten wat de pot skaft!' roepen we vandaag een speciale dag in het leven voor dé West-Friese specialiteit: broeder! Vandaag staan we tijdens de Nationale Broederdag stil bij deze lokale delicatesse. We hopen dat zo veel mogelijk mensen broeder gaan maken (en eten) en ontvangen graag foto's via [email protected].

En dus klinkt de muzikale ode door de huiskamer van de familie Wenners: 'Ik zal aan de broeder, de broeder van mijn schoonmoeder. Even in de pan, eet ik er nog lekker van'. Keeman lacht. "Het kwam eerlijk gezegd wel goed uit dat broeder op schoonmoeder rijmt. Maar ik mag het zelf ook graag eten. Lekker, met een beetje stroop. Maar ook op de manier hoe mijn schoonmoeder het maakt. Vaak doet ze er iets extra's in, zoals gember." Annemarie vult haar schoonzoon aan. "Eigenlijk kun je er alles aan toevoegen. Ik maak het ook wel eens met perziken, abrikozen of kokos. En natuurlijk moet er stroop met boter overheen. Want in de basis zit er niet veel smaak aan broeder. Ik smeer de broederpan ook altijd in met kaneel. Dan blijft hij niet kleven en krijgt hij meer smaak."

Hoewel de broeder bij veel mensen naar de achtergrond is verdwenen, blijft zanger Johan enthousiast over het gerecht. "Het is gewoon iets moois, een stukje cultuur uit onze regio. Dat is mooi om er in te houden." Als hij zijn liedje heeft gespeeld, volgt de beloning in culinaire vorm. Annemarie zet haar specialiteit voor zijn neus. Mét stroop natuurlijk. Het duurt niet lang of het bord is weer leeg. "De broeder van mijn schoonmoeder, dat is de állerlekkerste."

Foto: Broeder, met stroop - NH Media / Michiel Baas

'Eten wat de pot skaft!': themaweek over West-Fries eten en drinken Deze week besteedt NH Nieuws/WEEFF veel aandacht aan het eten en drinken in West-Friesland. Onder de noemer 'Eten wat de pot skaft!' duiken we in de lokale lekkernijen en gaan we op zoek naar de antwoorden op andere prangende eet- en drinkvragen. Op dinsdag staat de broeder (of Jan in de zak / trommelkoek) centraal, tijdens de door ons in het leven geroepen Nationale Broederdag.