Eeuwige liefde voor broeder: "Als ik het maak, staat de halve familie op de stoep"

De lekkere trek is niet ver weg als er alleen al over broeder (of Jan in de zak) gesproken wordt. Het West-Friese gerecht is voor veel Noord-Hollanders misschien niet meer dan een smaakvolle herinnering uit het verleden, in genoeg gevallen is de liefde voor de broeder nog springlevend. En zorgt het zelfs voor verbroedering. "Vaak moet ik twee broeders maken."

Foto: Brenda en Franciska: 'fans' van broeder - Aangeleverd

Het is Nationale Broederdag: stuur jouw broederfoto's in! Tijdens de themaweek 'Eten wat de pot skaft!' roepen we vandaag een speciale dag in het leven voor dé West-Friese specialiteit: broeder! Vandaag staan we tijdens de Nationale Broederdag stil bij deze lokale delicatesse. We hopen dat zo veel mogelijk mensen broeder gaan maken (en eten) en ontvangen graag foto's via [email protected].

Als ze uit het raam kijkt, ziet ze grijze lucht en regen. Alwéér regen. "Met dit weer krijg ik er al helemaal zin in", klinkt het enthousiast. Aan het woord is de 38-jarige Brenda Hoff uit Grootebroek, die weet waar ze over praat. Onder de naam Brenda Kookt heeft ze een platform voor thuiskoks en deelt ze dagelijks lekkere recepten. Video's worden duizenden keren bekeken. Vijf jaar geleden maakte ze een video, waarin ze voor het eerst broeder maakte. "Ik heb het vroeger bij mijn oma wel gegeten en ik at het ook regelmatig bij mijn schoonmoeder. Dus wilde ik het zelf ook wel proberen te maken." Mix van melk en water Dus probeerde ze - met een camera op haar gericht - ouderwetse Jan in de zak te maken. Broeder dus. "Volgens het recept van de moeder van mijn schoonmoeder. Met een mix van melk en water, dat was waarschijnlijk goedkoper." Aan het einde van het kookproces zien de kijkers de twijfel toeslaan. "Is het gek als ik mijn schoonmoeder even bel?", vraagt ze zich hardop af. Even later is het resultaat er toch: heerlijke Jan in de zak. Mét stroop. "Ik hou ervan", zegt ze. "Lekker zoet. Zeker met een mengsel van stroop met boter er overheen. Want aan het deeg zelf zit niet veel smaak." Tekst gaat verder onder de video.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

De broeder is wat weggezakt in het collectieve West-Friese geheugen, zo lijkt het. Jammer, vindt Brenda. "Je moet ook maar net zo'n pan hebben, of een zak. Ik denk dat er genoeg mensen zijn die het nog eens willen maken en eten, zeker tijdens deze dag." Brenda is één van de enthousiastelingen met een eeuwige liefde voor het streekproduct. "Ik ga vandaag toch de zak van mijn schoonmoeder maar weer lenen." Broeder verbroedert. Franciska Kuiper (37) uit Enkhuizen maakt het in de wintermaanden zeker één keer per maand. "Ik ben echt fan van Jan in de zak." En vaak niet alleen voor haar man en zoon. "Als ik in de familie-app zeg dat ik broeder ga maken, komen mijn ouders en broer en zus vaak ook en staat de halve familie op de stoep. Een oom van mij schuift vaak ook aan. Dan zitten we met een tafel vol. Dan maak ik twee broeders. Gezellig, toch?!" Puur op gevoel Het recept heeft ze van haar moeder. "En die had het weer van mijn oma. Ik maak het zonder rozijnen erin. En eigenlijk puur op gevoel. Als het deeg niet meer aan je vingers plakt, is het goed om in de zak te doen. Ik kijk ook niet op de klok of het al gaar is. Dat voel ik inmiddels wel aan." Ze wordt regelmatig vragend aangekeken in haar vriendengroep. "Dan zie je ze denken: broeder? 'Kom het een keer eten', zeg ik dan. Niet iedereen vindt het lekker, dat kan natuurlijk. Ik ben een voorvechter om het in stand te houden. Het is lekker, vult goed, het is goedkoop en ook een soort cultureel erfgoed. Dus waarom niet? "

Foto: De broeder van Franciska - Aangeleverd