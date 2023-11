Van oorlogsvoedsel naar nostalgisch gerecht: "Broeder fameus voorbeeld van soberheid"

Broeder is een oer-Hollands gerecht, dat veel doet denken aan cake. Het beslag, onder meer bestaande uit bloem en melk, wordt zo'n twee uur gekookt in een pan, of - bij Jan in de zak - in een linnen zak. Vroeger werden hier ook wel kussenslopen of luiers gebruikt. Broeder wordt in plakken geserveerd met boter en stroop. Het kan zowel als hoofdmaaltijd of als toetje worden gegeten. Als er broeder overblijft, wordt dat vaak een dag later gebakken in een koekenpan.

Goedkoop en voedzaam

"Broeder is een fameus voorbeeld van soberheid", stelt auteur Thijs Dekker in zijn boek Westfries kookboek, dat onlangs verscheen. Niet voor niets werd het gerecht in de Tweede Wereldoorlog veelvuldig gegeten. Niet onlogisch: het is relatief goedkoop om te maken en is enorm voedzaam. De schoonvader van Franciska Kuiper uit Enkhuizen hoefde het na die periode niet meer te eten. "Hij at het in de oorlog heel vaak, dat werd zijn associatie eraan."