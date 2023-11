Geen nieuwe Alkmaarse woonwagenkampen, gemeente bouwt bestaande locaties uit

In de afgelopen 35 jaar zijn er in Alkmaar geen standplaatsen bijgekomen, waardoor een grote groep woonwagenbewoners al meer dan 20 jaar op een wachtlijst staat. Eerder in maart kondigde de gemeente aan vijf 'kansrijke' locaties op het oog te hebben.

Na een verkennend onderzoek besluit de gemeente voor nu 'geen standplaatsen te realiseren op locaties waar nog geen woonwagenstandplaatsen staan'. Dit betekent dat de locaties aan de Herenweg 28-30, de Stalpaertstraat 3, de Saskerstraat (tennisbanen) en Over de Leij in Schermerhorn van de baan zijn.

"Naast de al geplande toevoeging van standplaatsen op de Vroonermeer Driehoek worden de twee bestaande woonwagenlocaties verder onderzocht voor uitbreiding, om daarmee het wonen in familieverband weer mogelijk te maken", verklaart wethouder Jasper Nieuwenhuizen in een brief aan de gemeenteraad.

