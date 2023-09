Woonwagenbewoners en Alkmaar bereiken akkoord: extra standplaatsen binnen 3 jaar

Ruim dertig nieuwe standplaatsen voor woonwagens zullen er binnen drie jaar zijn. Dat belooft de gemeente Alkmaar in een toelichting op het nieuwbakken woonwagenbeleid, waar de bewonerscommissie van de zogenoemde 'reizigers' akkoord mee is gegaan. Ook is er nog een extra locatie gevonden waar die wagens mogelijk kunnen staan: naast het huidige kamp in de wijk Overdie.

En waar die nieuwe standplaatsen dan gaan komen is nog altijd niet duidelijk. Er waren al vijf mogelijke locaties in beeld, en daar is er nu nog een bij gekomen: de Bestevaerstraat in Alkmaar.

Volgens wethouder Jasper Nieuwenhuizen is er regulering nodig. "Er is nu eenmaal schaarste." Wel betekent dit dat er een flink aantal mensen afvalt die eerder op een lijst van standplaatsverhuurder Woonwaard stonden. Die lijst bevatte ruim honderd aanvragers. "Maar die lijst had nooit enige status", stelt Nieuwenhuizen. "Het was slechts een inventarisatie."

Er zijn onder meer afspraken gemaakt over hoe standplaatsen worden toegewezen. Alleen reizigers met familiebanden op de Alkmaarse kampen maken straks kans op een van de 31 plekken die er nu volgens berekeningen nodig zijn. Dit betekent dat mensen met familie op een van de huidige drie Alkmaarse woonwagenkampen of zij die van een Alkmaars kamp afstammen, als eerste aan de beurt zijn.

Het lijkt er nu echt van te gaan komen: nieuwe standplaatsen voor woonwagens in Alkmaar. Daar is een groot te kort aan in de gemeente en woonwagenbewoners wordt al zo'n 35 jaar beloofd dat er meer plekken komen . Die belofte is nog altijd niet ingelost, maar er zijn wel grote stappen gezet, zeggen de reizigers.

"Hoeveel plaatsen er aan de Bestevaerstraat bij kunnen komen is niet te zeggen nog; het is een potentieel grote locatie"

Naast de al eerder beloofde locatie in de Vroonermeer, gaat het om vijf 'kansrijke' plekken in De Hoef, Oudorp, Overdie, Koedijk en Schermerhorn. Daar is als zesde nu ook een uitbreiding van het bestaande kamp aan de Bestevaerstraat aan toegevoegd.

"Hoeveel plaatsen er daar bij kunnen komen is niet te zeggen nog; het is een potentieel grote locatie", aldus de wethouder. "De naastgelegen school blijkt voor haar nieuwbouw minder ruimte nodig te hebben. Binnen drie tot vier weken beslissen we binnen het college over de locaties."

Dat door omwonenden bezwaar zal worden aangetekend tegen een nieuwe woonwagenlocatie, lijkt een zekerheid. "Dat zou een vertraging van twee jaar kunnen opleveren", rekent Nieuwenhuizen voor. "Maar binnen onze collegeperiode, binnen drie jaar, zijn er nieuwe standplaatsen.”

“De bewoners van woonwagens zijn net zo goed onze inwoners. En net als elke Alkmaarder hebben zij recht op een plek om te wonen.” Het is volgens de wethouder geen loze belofte. “Niets is zeker, maar de bestuurlijke wil is er om dit voor elkaar te krijgen."

Worst voorgehouden

De bewonerscommissie van de reizigers heeft het nieuwe woonwagen- en toewijzingsbeleid mede vorm gegeven. Ze geloven in een goede afloop. "Tuurlijk is ons heel lang een worst voorgehouden, maar we zijn nog nooit zo ver gekomen als nu", zegt Cheryl van der Veen. "We hebben heel veel stappen in de goede richting gezet."

Dat beaamt ook Tjerk Vermanen: "Het zou wel raar zijn als de gemeente zichzelf voor de gek zou houden. Ze hebben er zoveel tijd in geïnvesteerd, dat hebben we nog nooit gezien in al die jaren. Het vertrouwen is met de vorige wethouder begonnen en dat is alleen maar gegroeid."

De gemeenteraad beslist eind november over het nieuwe woonwagenbeleid.