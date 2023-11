Week van de Mantelzorg afgesloten met drukbezochte 'inspiratiemarkt'

De Week van de Mantelzorg is vrijdag in Huizen afgesloten met een drukbezochte inspiratiemarkt. De markt bestond onder andere uit kraampjes waar je informatie over mantelzorg kon krijgen en waar je je ook als vrijwilliger kon aanmelden. En er was veel vermaak: van bonbons maken tot handmassages en live muziek.

Om mantelzorgers in het zonnetje te zetten en om meer aandacht te vragen voor het nijpende tekort aan vrijwilligers was het de afgelopen dagen de Week van de Mantelzorg. Door Blaricum, Eemnes en Laren waren er de afgelopen week allerlei activiteiten om deze 'zorghelden' te eren.

De week werd afgesloten in Buurtcentrum de Draaikom in Huizen met een inspiratiemarkt. Diverse organisaties die direct of zijdelings met mantelzorgers te maken krijgen, waren vertegenwoordigd om vragen te beantwoorden. Maar even zo belangrijk was het aanwezige vertier als workshops en een achtkoppige live band.

Teveel regels

Door toenemende vergrijzing en bijvoorbeeld het feit dat ouderen steeds langer thuis blijven wonen, zijn er tegenwoordig steeds meer mantelzorgers nodig. Ook wordt door sommigen de 'uitholling' van de zorg als reden genoemd.

Marylin Limon van Versa Welzijn benadrukt dat er nog meer belangrijke oorzaken zijn waarom er zoveel mantelzorgers nodig zijn: het woud aan regels is enorm toegenomen en ouderen kunnen daar wel hulp bij gebruiken. Maar even zo belangrijk bij mantelzorg is de 'personenalarmering'. Als ouderen een noodknop in huis hebben, moet er wel iemand reageren en in actie komen als die knop daadwerkelijk wordt ingedrukt.

Mantelzorger ben je al als je af en toe voor een naaste zorgt. Dat kan een familielid zijn maar ook de buurman of buurvrouw die lichte zorg maar vooral aandacht nodig heeft. Karin van Rumt, werkzaam bij een verpleeghuis in Laren, bevestigt dat aandacht en een beetje tijd vrij maken voor een ander al heel belangrijke zaken zijn.

Kleine dingen die belangrijk zijn

Dit kan gaan over een kop koffie drinken of af en toe een wandeling maken met een eenzame oudere. Rumt legt uit dat er wel een heel duidelijke grens is tussen een vrijwilliger of een mantelzorger en een professionele zorgverlener. De eerste verleent geen medische zorg maar geeft juist meer aandacht.

Mantelzorger word je niet zomaar vertelt Limon: je groeit er vaak langzaam in. Het begint bij een kopje koffie zetten voor iemand maar als de zorgvraag sluipenderwijs toeneemt, gaat het vaak meer tijd kosten voor de vrijwilliger.

Hard nodig

Daarom zijn er ook nog steeds mensen nodig die zich willen inzetten voor een ander. Limon vindt het belangrijk om te zeggen dat dit bijvoorbeeld al voor twee keer per jaar kan. Om aan te geven dat het niet meteen enorm belastend hoeft te zijn voor een vrijwilliger.

Ook deelt zij nog even een tip voor werkgevers. Op dit moment is het namelijk in Nederland zo geregeld dat je bijvoorbeeld wel zwangerschapsverlof, maar nog niet verlof voor mantelzorg kunt krijgen. Werkgevers zouden kunnen helpen het makkelijker te maken voor werknemers om vrijwilligerswerk te verrichten.