Alsnog gedwongen afgebroken Bussums mantelzorghuisje leidt tot politieke vragen

Onlangs bleek dat huisarts Catrien Nitzsche het mantelzorghuisje, dat amper zichtbaar in haar voortuin in villawijk het Spiegel in Bussum staat, moet afbreken van de gemeente.

Aanleiding is een klacht van de achterbuurman die eerst wel, maar nu niet meer akkoord is met de verbouwing. De VVD-fractie wil nu weten of de burgemeester en wethouders op de hoogte zijn van de situatie. Ook worden er vragen gesteld of de regels niet versoepeld moeten worden.

Veel in het nieuws

Afgelopen tijd waren er verschillende berichten in het nieuws over het bouwen van een mantelzorgwoning in de eigen tuin. Steeds meer gemeenten staan dit toe, maar in Bussum is dit nog niet het geval is. De VVD schetst dat in de ‘woon-zorg visie’ van de gemeenteraad al vastgesteld is dat er nu al een tekort is aan zorgwoningen en dat dit tekort alleen maar zal oplopen de komende jaren.