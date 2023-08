Mantelzorg staat onder druk: nieuw hospice in Hollands Kroon biedt adempauze

Om mantelzorgers een adempauze te geven, biedt hospice Het Tweede Thuis op Wieringen sinds kort een vervangende zorgplek aan. Doordat het hospice de zorg tijdelijk overneemt worden mantelzorgers op deze manier ontlast. En dat is hard nodig, want de druk bij mantelzorgers is hoog. Te hoog, zo blijkt.

Op Wieringen, in de gemeente Hollands Kroon, is vorige week een nieuw hospice genaamd Het Tweede Thuis geopend. Naast het bieden van zorg aan ongeneeslijk zieke mensen die in hun laatste levensfase zitten, zal het ook dienen als respijtadres met geplande zorg. Volgens Weel is een hospice niet direct een voor de hand liggende plek. "Voor sommige mensen voelt een hospice niet toegankelijk en soms zelfs akelig."

Vanwege die hoge druk op mantelzorg wordt er steeds meer gebruik gemaakt van vervangende zorg, ook wel respijtadressen, om zo mantelzorgers te kunnen ontlasten en uitval te voorkomen. In Noord-Holland zijn er steeds meer adressen voor vervangende zorg te vinden. Zo bieden zorggroep Tellus in Den Helder en zorgorganisatie Omring in West-Friesland zich aan om mantelzorgers te ontlasten.

Een op de drie Nederlanders is mantelzorger. Zij ervaren vaak een blokkade om een vakantie te boeken en tijd voor zichzelf te nemen, vertelt Marianne Weel, coördinator van de organisatie Mantelzorgvrij. "Voor veel mensen is het een grote stap om hun partner achter te laten. Ze denken dan toch 'Ik was liever met mijn maatje op vakantie gegaan'." Ook spelen volgens haar oordelen uit de omgeving een rol. "Als je degene voor wie je zorgt, achterlaat, zijn mensen toch bezig met wat hun omgeving daarvan vindt of zegt."

Toch is het Tweede Thuis niet het eerste hospice dat tegelijk dient als tijdelijk verblijf voor mantelzorgpatiënten. Hospice De Bregthoeve in Schoorl biedt sinds 2021 respijtzorg aan. "Ik vertel bij een aanmelding wel altijd dat je op zo'n locatie mensen hebt die in hun laatste levensfase zitten. Al heb je in de Bregthoeve wel een eigen, afgezonderd appartement. In Wieringen is er ook een gemeenschappelijke ruimte, dus hoe dat gaat verlopen, moeten we gaan zien. Je kunt er in ieder geval prachtig wandelen en de omgeving is erg mooi," aldus Weel.

Of een hospice wel een fijne plek is om voor een bepaalde tijd te zitten, was voor Dijkhof een belangrijk vraagstuk: "We hebben daar uiteraard over nagedacht. Er zijn twee grote appartementen speciaal voor respijtzorg en waarbij je uitkijkt door grote ramen over het Amstelmeer. Daar word je zeker niet altijd geconfronteerd met de dood, maar het zal van de persoon afhangen. De een vindt het misschien moeilijker dan de ander."

Willemiek Dijkhof, bestuurslid van hospice het Tweede Thuis, zegt dat het een uitkomst is voor hulpbehoevenden en daarnaast zorgt voor een rustmoment bij de mantelzorger: "Het is een steeds groter wordend probleem dat mantelzorgers op adem moeten komen. Je hebt soms gewoon een pauze nodig om de zorg weer aan te kunnen."

Het idee om respijtzorg aan te bieden is met de jaren gegroeid. "We staan nauw in contact met het Mantelzorgcentrum waardoor het gevoel van het belang van vervangende zorg steeds meer groeide. Daarom hebben we een plan gemaakt met de gemeente Hollands Kroon. Het is pionieren en bij elke aanvraag gaan we kijken hoe het zal gaan," vertelt Dijkhof.

Hoewel er voor de palliatieve zorg, dus mensen die gaan overlijden, wel al aanmeldingen zijn, geldt dat nog niet voor de respijtzorg. Dijkhof laat weten dat dit mogelijk komt door de onbekendheid van de vervangende zorg: "We bieden een mooie voorziening wat steeds meer bekendheid krijgt zodat mensen ervan weten. We gaan zien hoeveel aanmeldingen we krijgen, maar ik ben blij dat we dit kunnen bieden in Hollands Kroon."