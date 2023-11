Wachtlijst meer dan verdubbeld; een maatje vinden in het Gooi is lastig

In Hilversum, Gooise Meren en Wijdemeren staan zo’n 145 mensen op de wachtlijst die graag een maatje zouden willen. Ten opzichte van vorig jaar is dat aantal met 56 procent toegenomen. Het wordt steeds lastiger om mensen aan een maatje te helpen, volgens Marjolein Stins van het Maatjesproject Gooi & Vechtstreek, omdat het aantal aanmeldingen van vrijwilligers terugloopt.

"We zien ook een toename van inschrijvingen van jonge mensen in de leeftijd van dertien tot twintig jaar", vertelt Stins. "Zij worden aangemeld door hun ouders of door school. Jonge mensen kunnen het ook moeilijk vinden om vrienden te maken."

Maatjes zijn vrijwilligers die iemand een steuntje in de rug bieden en gezelligheid geven. Met iemand sporten, naar de bioscoop, wandelen, fietsen, koffie drinken. Iemand helpen om weer mee te doen aan de maatschappij. Er zijn maatjes die nieuwkomers in ons land helpen met taal, maar ook maatjes die klaar staan voor eenzame ouderen; samen een boodschap halen, een spelletje doen en een luisterend oor bieden.

Daarnaast groeit de doelgroep van mensen met een GGZ-achtergrond. Dat zijn mensen met psychische gezondheidsproblemen. Door de bezuinigingen in de GGZ is hulp en ondersteuning voor deze doelgroep lastiger te vinden en komen hulpvragen vaker bij vrijwilligersorganisaties terecht. Stins voorziet dat de preventieve rol op zorg en hulpverlening van het Maatjesproject steeds belangrijker gaat worden.

GGZ-achtergrond

"Wij zijn geen hulpverlening, maar een vrijwilligersorganisatie. Voor mensen met een GGZ-achtergrond en ook voor de jongere doelgroep zetten we naast vrijwilligers ook stagiaires in van de HBO-opleiding Social Work. Zij kunnen ondersteuning bieden bij het zoeken naar vrienden of samen iets ondernemen. Je ziet dat we steeds vaker aanvragen krijgen van mensen die nergens terecht kunnen of lang op de wachtlijst van de zorg staan", aldus Stins.

Website

Op de website www.maatjesprojectgooi.nl kan je je als maatje opgeven of een maatje zoeken. Omdat de wachtlijsten stijgen en de aanwas van nieuwe maatjes met 20 procent is teruggelopen ten opzichte van vorig jaar wordt er druk gezocht naar nieuwe vrijwilligers. Stins: "We hebben na corona echt een kentering gezien van mensen die maatje willen worden, terwijl dit zo belangrijk is. Niet alleen voor degene die je ondersteunt, maar ook voor jezelf. Het geeft veel voldoening. Wat we nu doen is ook kortdurende projecten aanbieden. Je kunt dan voor kortere tijd iemand helpen, in plaats van een maatje voor een heel jaar te zijn."