Meerderheid Noord-Hollanders wil rem op groei Schiphol

Een meerderheid van de Noord-Hollanders vindt dat luchthaven Schiphol geen ruimte moet krijgen om verder te groeien. Dat blijkt uit tussentijdse resultaten van de stemhulp Kieskompas van NH in samenwerking met de andere regionale omroepen en de NOS. Ook in de omliggende gemeenten is het verzet groot.

Al langer liggen er plannen om het aantal vluchten van 500.000 terug te brengen. Het demissionair kabinet kwam tot een maximum van 452.000 en nog enkele aanvullende maatregelen om de overlast aan te pakken. Maar Schiphol voelt niks voor die plannen.

Omwonenden spreken zich al langer uit tegen de groeiende overlast van het vliegveld. Nu blijkt uit onderzoek van het Kieskompas dat de meerderheid (59 procent) van de Noord-Hollanders ook vindt dat Schiphol niet verder zou mogen groeien. 22 procent van de provinciegenoten vindt de groei van Schiphol geen probleem. De rest is neutraal of heeft geen mening.

Meer verzet tegen Schiphol in andere provincies

Opvallend is dat Noord-Hollanders in vergelijking met andere provincies veel milder zijn over Schiphol. Sterker nog, van alle provincies is hier bijna ook de meeste steun voor groei van del luchthaven.

Kijkend naar de regio rondom Schiphol zien we een dubbele boodschap. Ruim 60 procent wil dat Schiphol niet verder uitbreidt. Aan de andere kant is er in dit gebied ook 2 procent meer steun voor groei (24 procent) dan gemiddeld in Noord-Holland.



Bekijk hieronder hoeveel steun er per gemeente rondom Schiphol is en ook in heel Noord-Holland. Tekst gaat eronder verder.